Konstanz Feuerwehr beendet Einsatz auf dem Stephansplatz - Sprecher: "Alle Glutnester gefunden"

Die Feuerwehr Konstanz hat am Dienstagvormittag bei einer Kontrolle neuerliche Schwelbrände zwischen einer Kaffeerösterei und einer Bank festgestellt. Die Löscharbeiten in dem Gebäude gestalteten sich als äußerst schwierig. Am Dienstagmittag rückte die Feuerwehr wieder ab.

Das Feuer in einer Kaffeerösterei auf dem Stephansplatz ist am Dienstagmorgen neu entfacht. Dies hat eine Kontrolle der Brandstelle am Dienstagvormittag ergeben. Die Feuerwehr war die gesamte Nacht über mit zeitweise 60 Kräften im Einsatz. Laut Christopher Kutschker, Pressesprecher der Feuerwehr, waren Einsatzkräfte aus dem Ortsteil Litzelstetten bis etwa 4.30 Uhr am Dienstagmorgen mit Löscharbeiten und der Kontrolle der Wände zwischen der Kaffeerösterei und einer benachbarten Bank beschäftigt.



Dort war es am Montag gegen 13.30 Uhr zu einem Brand einer Dehnfuge gekommen, das Feuer wurde laut Feuerwehr von einem überhitzten Röstofen ausgelöst. Erst um 5.30 Uhr am Dienstagmorgen sei das Gebäude an die Polizei übergeben worden.



Gegen halb 10 Uhr kontrollierte die Feuerwehr das Gebäude erneut. Die Feuerwehrleute stellten dabei erneut kleinere Schwelbrände in der Dehnfuge fest. Die Problematik bestehe laut Feuerwehr darin, dass eines der Gebäude nachträglich vor einigen Jahren zwischen zwei bestehende Gebäude gebaut wurde. Hierfür seien Durchbrüche geschaffen und Fenster zugemauert worden.

"Die, vermutlich nach damals gültigen Bauvorschriften, durchgeführten Umbauarbeiten sind heute bautechnisch durchaus als schwierig anzusehen und erschweren die Löscharbeiten stark", teilt Feuerwehrsprecher Kutschker mit. Heute würde man auf diese Art nicht mehr bauen, sagte er.Wegen der wieder begonnenen Löscharbeiten blieben die Gebäude durch die Einsatzkräfte für die Bewohner zunächst gesperrt. Zur Mittagszeit konnte der erneute Einsatz der Feuerwehr wieder beendet werden. "Alle Glutnester wurden gefunden und gelöscht", sagte Christopher Kutschker gegenüber dem SÜDKURIER. Nun sei die Hoffnung groß, dass nicht ein drittes Mal ein Feuer ausbricht.Durch den Brand sind laut Feuerwehr mehrere Wohnungen unbewohnbar geworden. Die Stadt Konstanz habe Hilfe zugesagt. Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Für alle drei konnten Rettungskräfte und Notärzte rasch Entwarnung geben.