Konstanz 29. Januar 2020, 07:22 Uhr

Feuer zerstört Einfamilienhaus in Konstanz

In einem Einfamilienhaus im Stadtteil Königsbau hat es in der Nacht gebrannt. Die beiden Bewohner, ein 88-jähriger Mann und sein 55-Jähriger Sohn, konnten sich in Sicherheit bringen.