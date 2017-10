vor 1 Stunde sk Konstanz Feuer beschädigt Supermarkt-Fassade – Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Die Fassade an der Rückseite eines Einkaufsmarkts in der Reichenau-/Schneckenburgstraße in Konstanz ist am Sonntag gegen 19.45 Uhr durch ein Feuer beschädigt worden. Die Polizei sucht wegen des Verdachts der Brandstiftung nach Zeugen.