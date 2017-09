Konstanz Fast jeder Dritte geht nicht mehr ins Wahllokal: Briefwahl erreicht in Konstanz neue Rekordwerte

Fast jeder Dritte geht nicht mehr ins Wahllokal. Sonderweg verzögert die Auszählung am Sonntag. Weitere Anträge sind noch bis Freitag möglich.

Fast 18 000 Mal hat die Stadtverwaltung das Formular schon erstellt. Mitarbeiter der Projektgruppe Wahlen, die im Rathaus gerade zu Hochform aufläuft, stellen einen Wahlschein aus. Packen ihn zusammen mit weiteren Unterlagen in einen Briefumschlag: dem Stimmzettel natürlich, einen blauen Couvert für den Stimmzettel, einem roten Couvert für die Rücksendung des Wahlunterlagen an die Stadt Konstanz. Wählen zu Hause boomt auch in Konstanz. "Wir haben so viele Briefwähler wie noch nie", sagt Wahlleiterin Katja Bernhard. Von den 62 761 Bürgerinnen und Bürgern, die am Sonntag ihre zwei Kreuzchen bei der Bundestagswahl machen dürfen, werden am Ende wohl rund ein Drittel per Post gewählt haben. Bereits eine Woche vor der Wahl kletterte der Anteil der Briefwähler unaufhaltsam auf die 30-Prozent-Marke zu.

Was für die Wähler bequem ist – sie haben am Wahlsonntag keinen Termin, können am heimischen Tisch wählen und ihre staatsbürgerlichen Rechte zu der ihnen genehmen Zeit wahrnehmen -, ist für die Stadt ein gewaltiger Mehraufwand. Nicht nur, weil jeder Antrag auf Briefwahl geprüft und bearbeitet, ein dicker Umschlag gepackt und der tausendfache Rücklauf organisiert werden muss. Auch in der Auszählung dauert die Briefwahl länger als die Urnenwahl. Deshalb rechnet Katja Bernahrd damit, dass der hohe Anteil von Briefwählern das Endergebnis verzögert.

Hatte die Stadt bisher zehn Teams für die Briefwahl eingesetzt, sind es bei dieser Bundestagswahl erstmals 18 solche Wahlausschüsse. Sie alle arbeiten im Bürgersaal. Bereits um 16 Uhr am Sonntag dürfen die Achter-Teams die roten, äußeren Umschläge öffnen und die Wahlscheine prüfen. Die blauen Umschläge, in denen die eigentlichen Stimmzettel liegen, dürfen sie dagegen erst ab 18 Uhr aufmachen. Und dann wachsen die Stapel schnell in die Höhe: Während in manchen Wahllokalen nur wenige hundert Menschen klassisch an der Urne wählen, haben Briefwahl-Teams oft weit über tausend Stimmzettel zu verarbeiten.

Wer sich vor dem Sonntag noch für die Briefwahl entscheidet, sollte sich beeilen. Katja Bernhard erinnert daran, dass die Unterlagen zweimal (von der Stadtverwaltung zu Wähler und dann wieder zurück ins Rathaus) versendet werden müssen. Weil Auslandsdeutsche das meist nicht können, ist für sie die Frist für die Briefwahl schon abgelaufen. 1338 Bundesbürgern mit Wohnsitz im Ausland hat die Stadt Konstanz Stimmzettel und mehr geschickt, sie alle hatten vor ihrem Wegzug ihren letzten Wohnsitz in Konstanz. "Bis nach China, Chile und Kanada haben wir Briefwahlunterlagen gesendet", so Katja Bernhard.

Ob die Zunahme der Briefwahl eher besorgniserregend oder eher erfreulich ist, ist umstritten. Bereits vor einigen Jahren sagte der Konstanzer Politikwissenschaftler Marius Busemeyer, es komme vor allem auf den Anteil der Briefwähler an. Sie 27,5 Prozent in Konstanz vor vier Jahren fand er noch nicht bedenklich: "Es gibt sicherlich eine Schwelle, ab der man sich um dieses Thema Sorgen machen muss. Ich denke aber nicht, dass wir schon so weit sind."

Inwieweit die Zunahme der Briefwahl das Ergebnis beeinflusst, ist kaum zu messen. Bei der Bundestagswahl 2013 kam die Briefwahl in Konstanz vor allem zwei Parteien zugute. Die Grünen erreichten insgesamt 17,5 Prozent der Zweitstimmen, bei den Briefwählern dagegen 19,7 Prozent. Auch die FDP schnitt 2013 bei der Briefwahl besser ab als im Gesamtergebnis. SPD-Stimmen waren im Briefwahlergebnis dagegen geringer vertreten.

