Die Sonne brennt hernieder und verbreitet hochsommerliche Temperaturen. Da denkt man eigentlich noch nicht unbedingt an die Fasnacht mit ihrem oft nasskalt klammen Wetter. Aber wer im Februar für die Saalfasnacht gerüstet sein will, sollte heute schon mit den Vorbereitungen loslegen. So hält es zumindest die Hofnarrenzunft Mainauer Paradiesvögel.

"Die Wandtafeln für den Kastaniengarten sind schon fertig gemalt", berichtet Jörg Lehmann, genannt Müffchen. Bereits im April seien die alten Motive überweißelt worden. Dann habe es knapp vier Wochen gedauert, bis alle neuen Bilder gemalt waren. Wie in den vergangenen Jahren habe ihn Dani Jug tatkräftig unterstützt. "Wir ergänzen uns sehr gut."

"Närrische Niederlande" heißt das Motto

"Hup hup Oranje – närrische Niederlande" lautet das Motto der kommenden Fasnacht. "Wir waren letztes Jahr in Amsterdam", berichtet Zunftmeister Kai Lehman. Da sei dann die Idee geboren worden. Fertig ist bereits eine große Windmühle. "Sie wird auf der Bühne stehen", erklärt Müffchen. Sie wird zugleich den Turm mit seinem Aufgang zur Technik maskieren.

Fertig ist schon eine Fahrradrikscha. Ein Lastenrad wird noch mit großen Käsekartons bestückt. Zusammen mit zwei oder drei anderen Rädern werden sie an der Saaldecke aufgehängt. "Die Leute schauen immer nach oben, ob die Sachen gut befestigt sind", erzählt Jörg Lehmann. Er beruhigt: Seit einiger Zeit werden solche Dekorationsteile an Ketten befestigt. "Nicht mehr so wie früher mit Draht. Die Sicherheit ist uns sehr wichtig."

Auch die Kunst der Mainau-Gärtner ist gefragt

Auf der Bühne möchte er zwei Kübel mit echten Tulpen und Narzissen stehen haben. Daher wolle er die Mainau-Gärtner bitten, diese im Treibhaus heranzuziehen.

Zum Programm kann Kai Lehmann noch nichts sagen. "Dafür ist es noch zu früh", erklärt er. Erfahrungsgemäß wird es wohl Herbst werden, bis die Teilnehmer, darunter auch die gräfliche Familie Bernadotte, erste Ideen entwickeln. Der Zunftmeister rechnet damit, dass die fünf Hofbälle wieder schnell ausverkauft sein werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein