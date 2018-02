Konstanz Fasnacht ohne Schunkeln und alte Sprüche: So war die Hall of Fame in der Spiegelhalle

Fasnacht ohne Schunkeln und alte Sprüche: So war die Hall of Fame in der Spiegelhalle

Es ist eine Labor für eine mögliche Zukunft der Fasnacht. Wer wissen will, sie die Narretei in den nächsten Jahrzehnten aussehen könnte, konnte in der Spiegelhalle des Theater Konstanz einiges lernen.

Wer hier auf die Bühne geht, hat eigentlich schon gewonnen. Die Stimmung ist gut, das Publikum jung, die Haltung wohlwollend. Das ist das Erfolgsgeheimnis der Hall of Fame, mit der das Junge Theater jungen Talenten eine Bühne und eine Chance gibt. Und warum sollte es bei der Spezialausgabe zur Fasnacht anders sein? Und warum sollte es einen Einfluss haben, dass leibhaftige Dreizehnerräte der Niederburg in ihren Amtshäsern zuschauen? Das hat es eben nicht bei dieser dritten Auflage der Hall of Fame zur Fasnacht. Es ist ein kompakter Abend voller Ideen und mit einem frischen Blick auf die Fasnacht. Denn Büttenreden, Schunkeln, "Narro narro siebe siebe" und "Ja wenn der ganze Bodensee", das gibt es im Foyer der Spiegelhalle definitiv nicht.

Die Stimme von Lisa Kronenthaler vergisst man nicht so schnell

Die Akteure machen ein Programm, das unterhält und zum Lachen verführt – aber eine kritische Auseinandersetzung mit der Fasnacht selbst bietet der Abend anders als die beiden ersten Auflagen kaum. Hatte früher Yasin Amin für ein friedliches Feiern gerappt und Kira Reiter ihre Trauer über eine entgleiste Fröhlichkeit in dichte Verse gegossen, ist es dieses Mal vor allem eine Show dessen, wofür sich die Generation nach den heutigen Bühnenstars interessiert. Und dazu gibt es Beiträge auf hohem und höchstem Niveau. Das beginnt schon bei Tina Kronenthaler, die mit ihrer phantastischen und gefühlsstarken Stimme zwei Coverversionen von aktuellen Songs singt. Das ist nicht das, was sich viele unter Fasnacht vorstellen. Aber es ist einfach extrem gut.

Wie drei Jungs erstmals als Band auftreten

Viel Humor bringen Karl-Magnus Kasper, Carsten Bosch und Julian Zalzala auf die Bühne. Die drei haben eine neue Band gegründet und treten nach eigener Aussage zum ersten Mal überhaupt auf. Ein schlichtes Klavier, statt des Schlagzeugs die Wunderkiste namens Cajón und eine akustische Gitarre geben den Rahmen für hintersinnige Texte. Ein Song etwa handelt vom Zirkusbären, ist geprägt von einer bittersüßen Ironie und lässt bei der Melodie ein gutes Gespür für einen eingängigen Sound erkennen. Die drei Jungs sind aufgeregt, müssen bei einem Song sogar ganz neu ansetzen – und das Publikum findet das gut. So viel Wertschätzung der Zuhörer erfahren Neulinge auf der Bühne nicht immer; auch das ist vielleicht richtungsweisend.

Eine Tanzschule nutzt den Abend für Eigenwerbung

Einen großen Teil des Programms nimmt der Auftritt einer kommerziellen Tanzschule ein – die Kinder und Jugendlichen machen ihre Sache sehr gut und interpretieren das Thema Fasnacht, nun ja, sehr frei. Aus den Choreografien spricht eine eiserne Disziplin, und die Zuschauer nehmen sogar den langatmigen Werbeblock von Tanzschul-Inhaber Eligio Pérez Pérez geduldig hin. Ganz ohne Worte überzeugt dagegen das Damenballett der Litzelstetter Kuckuck, den Tänzerinnern ist in ihrer rockigen Nummer die Bühnenerfahrung und die Begeisterung für den eigenen Auftritt anzumerken.

Christian Eismann ist auf der großen Bühne angekommen

Und dann ist da noch Christian Eismann. Seit der ersten Auflage hält er der Fasnachts-Ausgabe der Hall of Fame die Treue, bei der Niederburg ist er inzwischen mit einer Nummer im Narrenspiel im Konzil vertreten. Und doch engagiert er sich für den Talente-Abend. In einer gereimten Rede beschäftigt er sich mit der Frage, was es ist, ein Narr zu sein. Für sich selbst hat er eine Antwort gefunden, die Akteure und Gäste in der Hall of Fame sind zumeist wohl eher noch auf der Suche. Was zeigt: Fasnacht ist kein Zustand, sondern ein Prozess.

Warum es die Hall of Fame überhaupt gibt

Junges Theater Konstanz und Narrengesellschaft Niederburg richten seit 2016 die Fasnachts-Sonderausgabe der "Hall of Fame" aus. Sie dient auch als eine Art Labor für die Zukunft der Bühnenfasnacht. Christiana Gondorf und Simon Schafheitle, die Organisatoren bei der Niederburg, zeigten sich nach der dritten Auflage sehr zufrieden: "Es war wieder ein toller Abend."