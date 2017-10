Konstanz Falsche Polizisten, Feuerwehrleute oder Stadtwerke-Mitarbeiter: So schützen Sie sich

Falsche Polizisten, Feuerwehrleute oder Stadtwerke-Mitarbeiter: So schützen Sie sich

Mit neuen Maschen erbeuten Betrüger Millionen. Auch in Konstanz kommt es immer wieder zu Abzockmaschen. Die wichtigsten Tipps gegen drei derzeit kursierende Tricks in der Übersicht.

Es klingelt. Die Nummer auf dem Telefondisplay ist die der Polizei. Ein Kriminalhauptkommissar meldet sich und berichtet von einem Einbruch in der Nachbarschaft, warnt vor weiteren Tätern, die die nächste Wohnung im Visier haben. Zwischendurch erkundigt er sich unauffällig nach Vermögensverhältnissen, Kontodaten und Wertgegenständen des Angerufenen. Er rät, das Geld ins Ausland zu überweisen – oder gleich dem Beamten zu übergeben, der noch heute vorbeikomme. Vor diesem besonders dreisten Trick, warnt die echte Polizei derzeit in ganz Deutschland. Die Täter kommen meist ungestraft davon. Auch im Landkreis, zuletzt gab es Fälle in Radolfzell und Konstanz, warnt die Polizei vor solchen Tricks. Drei Maschen, die es derzeit gibt – und wie man sich schützen kann:

Falsche Polizisten am Telefon: In einem jüngsten Fall in Konstanz konnte eine Geldabhebung gerade noch rechtzeitig rückgängig gemacht werden, da der Betroffene sich entgegen der Anweisungen des Anrufers mit der Polizei in Verbindung gesetzt hatte und dort über den Betrugsversuch aufgeklärt wurde. Das besonders Perfide: Mit einem Computerprogramm verschleiern die Täter ihre wahre Identität und übersenden eine vorgetäuschte Rufnummer, die Vertrauen erwecken soll. "Die Betrüger sind ideenreich, variieren ihre Methoden und haben oft Kenntnisse von örtlichen Begebenheiten", erklärt Pressesprecher Thomas Straub von der Polizei Konstanz. Die echte Polizei fordere niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände für ihre Ermittlungen. "Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert", rät Straub. Anschließend solle man sich bei der Polizei unter der Nummer 110 melden. Laut Polizei stecken hinter den Betrügern sehr professionelle, gut organisierte Täter. Meist führe die Spur ins Ausland.

Derzeit sollen unter anderem in Litzelstetten Betrüger unterwegs sein, die vorgeben, Rauchwarnmelder, Heizungen oder Stromzähler zu kontrollieren – zumindest kursiert eine WhatsApp-Nachricht mit einer entsprechenden Warnung im Kreis Konstanz. Weder Polizei noch Feuerwehr können diesen konkreten Anlass bestätigen. "Uns ist bisher darüber noch nichts bekannt und es hat sich bei uns niemand gemeldet", so Christopher Kutschker, Pressesprecher der Feuerwehr Konstanz. Ähnliche Maschen, bei denen sich Personen als Feuerwehrleute ausgeben, seien in den vergangenen Jahren in Konstanz nicht vorgekommen. Generell gilt: Die Feuerwehr Konstanz überprüft keine Rauchmelder in Privathaushalten, sondern kontrolliert nur angemeldet im baulichen oder gewerblichen Bereich. In Privathaushalten trägt der Eigentümer die Verantwortung. Kutschker rät: "Sollte jemanden etwas seltsam vorkommen, kann man jederzeit bei der Feuerwehr oder der Polizei anfragen. Diese könnten im Zweifelsfall einen solchen Einsatz bestätigen oder Polizeibeamte vor Ort schicken und die Identität des angeblichen Feuerwehrmanns klären." Falsche Service-Mitarbeiter: Immer wieder geben auch in Konstanz Täter vor, die Wohnung betreten zu müssen als Mitarbeiter der Stadtwerke, als Handwerker oder als Telekom- oder Unitymedia-Mitarbeiter. Diese Vorfälle bestätigte die Wohnungsbaugesellschaft Konstanz (Wobak). „In der Regel werden Hausbewohner über Service-Termine vorab informiert, beispielsweise per Infokarte im Briefkasten“, sagt ein Sprecher von Unitymedia. Mitarbeiter benötigten in der Regel keinen Zugang zu Wohnräumen, ausgenommen seien seltene technische Störungsfälle, bei denen Dritte beeinträchtigt werden. Thomas Straub von der Polizei Konstanz rät: "Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung." Grundsätzlich sei niemand verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen. Echte Mitarbeiter der Konstanzer Stadtwerke können sich im Übrigen immer ausweisen – Kunden sollten sich also im Zweifel den Dienstausweis zeigen lassen. Wer unsicher ist, kann sich auch telefonisch bei den Stadtwerken Konstanz unter (0 75 31) 803-0 rückversichern. Denn die Polizei warnt auch: Ein Mitarbeiter-Ausweis an sich bietet keine Garantie für die Echtheit. Das Problem ist, dass in der Regel keiner weiß, wie der echte Ausweis aussieht.

