Konstanz Falsche Eitelkeit oder sein gutes Recht? Architekt erwirkt Korrektur im Architekturführer Konstanz-Kreuzlingen

Weil ihm sein Name als Urheber von im Buch beschriebenen Gebäuden fehlte, hat ein Konstanzer Architekt auf eine Korrektur in der Übersicht zur Baugeschichte bestanden. Mehrere hundert ausgelieferte Exemplare müssen nun mit einem Hinweisblatt versehen werden.

"Gut ist er." Raimund Blödt schätzt den im Oktober veröffentlichten Architekturführer Konstanz-Kreuzlingen. "Nur ab 1918 finde ich zu früh, vielleicht hätte man zwei Bände machen sollen." Auf der Homepage der Architektenkammer Konstanz wird der Blick in den hinteren Teil des Buchs empfohlen, um zu sehen, "wer aus Ihrer Gegend mit dabei ist". Mit dabei war auch der Konstanzer Architekt und pensionierte Professor, Raimund Blödt.

Im Buch ist er allerdings nicht aufgetaucht. Zumindest nicht in einer Form, wie er sich das erwartet hätte. Deshalb wunderten sich Händler vor Weihnachten über ungewöhnlich lange Lieferzeiten; mussten bereits gedruckten Exemplaren nachträglich Korrekturblätter beigelegt werden; gingen Schreiben von Blödts Anwalt an den Autor, Markus Löffelhardt, und den Verlag Edition Panorama; fallen Worte wie Kränkung, falsche Eitelkeit und Enttäuschung.

Worum geht es Raimund Blödt?

An vier im Buch genannten Objekten – dem Eingangsgebäude der Insel Mainau, dem Erweiterungsbau des Ellenrieder-Gymnasiums, dem Clubhaus des DSMC und der Gemeinschaftszollanlage – arbeitete Raimund Blödt mit. Als Urheber der vier Gebäude wird das Büro bmt Architekten BDA genannt. In diesem Büro in Konstanz arbeitete Blödt in der Zeit der Entstehung der vier Gebäude bis zum Jahr 2011, gemeinsam mit seinen Kollegen Jörn Thamm und Gerhard Pius Maier. "Mir geht es ums Prinzip, die Fakten gehören nun einmal auf den Tisch", erklärt Blödt, warum ihm die Nennung des Büros, aus dem er vor sechs Jahren ausschied, nicht reicht. Aus Gesprächen mit ihm und seinen früheren Partnern klingt durch: Ein wenig geht es auch um menschliche Befindlichkeiten.

Wie geht die Stadtverwaltung mit ihren 110 Exemplaren um?

"Mein Ego ist nicht gekränkt, auch wenn man mir das jetzt vorwirft", sagt Raimund Blödt dagegen. "Ich wollte nicht vor Gericht gehen, auch auf Schadenersatz war ich nicht aus." Einen Anwalt hat er dennoch eingeschaltet und dem Verlag Edition Panorama mit einer Klage gedroht. Die rund 300 Korrekturblätter, die ihm der Verlag zukommen ließ, habe Blödt selbst verschickt. Der Verlag hatte ihm eine Liste mit den Lieferorten zukommen lassen.

Auch an die Rathaus-Adresse von Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn seien 110 Korrekturblätter gegangen, er war maßgeblich an der Entstehung des Architekturführers beteiligt. Die Zahl der Buchbestellungen durch die Stadtverwaltung bestätigt der Baubürgermeister. Gespräche zwischen Langensteiner-Schönborn und Blödt soll es gegeben haben, ebenso mit dem Autor, dem Kunsthistoriker Markus Löffelhardt. Zu einer Lösung ohne Korrekturen führten die Gespräche nicht. Langensteiner-Schönborn bedauert die Fehler und teilt mit: "Man muss dies wie hier vorgesehen mit einem Einlegeblatt korrigieren." Der Autor Markus Löffelhardt will sich zur Sache schriftlich nicht äußern.

Was sagt der frühere Geschäftspartner von Raimund Blödt?

"Ich finde die Geschichte einfach nur unsäglich", sagt Gerhard Maier, der nicht nur Ex-Partner von Raimund Blödt, sondern auch Vorsitzender der Konstanzer Architektenkammer ist. "Natürlich bin ich in der Öffentlichkeit auf die Korrektur angesprochen worden", führt er aus. Von der Kommunikation seines früheren Kollegen ist Maier enttäuscht, über die 20 Exemplare des Architekturführers im eigenen Regal könne er sich nicht freuen. "Raimund Blödt hat die Entstehung des Buchs eng begleitet, statt uns persönlich anzusprechen, hat er sich aber einen Anwalt genommen und auf Unterlassung geklagt." Maier räumt ein: "In der Sache war die Beanstandung in Ordnung, wir hätten uns einfach vorher schlaumachen müssen, dass die Nennung des Büros nicht ausreichen könnte."

Aus dem Trio Blödt, Maier, Thamm wurde 2011 ein Duo. Maier und Thamm gründeten eine GmbH. Weil er beruflich kürzer treten wollte, trat Raimund Blödt aus der Gemeinschaft aus und arbeitete fortan wieder als freier Architekt. "Nicht im Einvernehmen" sei man auseinandergegangen, sagt Blödt. "Es gab keinen Streit", erklärt dagegen Maier. Bürotrennungen seien immer schwierig. Einen Groll hege er nicht. "Fünf oder sechs Varianten" des Korrekturblattes haben die beiden beteiligten Seiten hin und her geschickt. "Irgendwann wollten wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen und haben das so akzeptiert, wie es jetzt korrigiert wurde."

Die Idee hinter dem Buch

Der Kunsthistoriker Markus Löffelhardt beschied dem Architekturführer Konstanz-Kreuzlingen kurz vor der Vorstellung eine Vorreiterrolle bei der Vermittlung zwischen Fach- und Publikumsliteratur. Die Initiative der Dokumentation über die neuere Baugeschichte der beiden Städte ging von Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn aus, der ein ähnliches Projekt während seiner Zeit als Baudezernent in Lahr auf den Weg brachte.