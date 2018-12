von SK

Die 58-Jährige sei kurz nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, heißt es im Polizeibericht. Der Unfall hat sich gegen 8.15 Uhr in der Mainaustraße ereignet. Die S-Pedelec-Fahrerin kam aus der Beethovenstraße und wollte die Mainaustraße in Richtung Klinikum überqueren. Ein 63-jähriger Autofahrer bog vom Klinikgelände kommend wiederum nach links auf die Mainaustraße ab, schreibt die Polizei weiter. Dabei dürfte er die 58-Jährige übersehen haben. Ein S-Pedelec (Speed-Pedelec) ist ein elektrisches Kleinkraftrad, das maximal 45 Stundenkilometer schnell fährt und daher auch ein Versicherungskennzeichen trägt.

Der abbiegende Touareg überrollte die Frau, sie wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnte zwar von der Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt werden, erlag jedoch später ihren schweren inneren Verletzungen.

Ein Gutachter ist von der Staatsanwaltschaft beauftragt, den Unfallhergang zu klären. Wie Bernd Schmidt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, berichtet, ist die Mainaustraße zwischen der Eichhornstraße und der Allmannsdorfer Straße mehrere Stunden gesperrt worden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Wer den Ablauf des Unfalls beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733/99600, zu melden.