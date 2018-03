Konstanz Fahren künftig nicht mehr alle Stadtbusse bis ins Konstanzer Zentrum? Eine Untersuchung soll Daten liefern

Es geht um die Fahrgäste und die Strecken, auf denen sie unterwegs sind: Die Stadtwerke Konstanz erheben 2018 zahlreiche Daten. Dass das vor allem einem möglichen Seilbahn-Projekt dient, stimmt aber nicht. Das Ziel ist er ein ganz neues Liniennetz.

Wer fährt mit dem Bus von wo nach wo? Wer muss wie oft umsteigen? Könnten die Fahrgäste ihr Ziel mit einer anderen Linienführung vielleicht besser erreichen? Wo sind die Plätze für Fahrgäste schon jetzt knapp? Das sind nur einige wenige von vielen Fragen, zu denen nicht nur die Stadtwerke eine Antwort erwarten. Mit einer sogenannten Quelle-Ziel-Untersuchung wollen sie belastbare Daten über die tatsächliche Busnutzung in der Stadt – und mit den Ergebnissen womöglich ein vollständig neues Liniennetz schaffen. Jetzt laufen die Erhebungen an. So ist es bereits seit Anfang Dezember klar, als der Technische und Umweltausschuss in einer intensiven Sondersitzung das Thema Verkehr gesamthaft beraten hat. Schon damals hatte SÜDKURIEROnlinein einer umfassenden Analyse die Zukunftsaussichten für denÖffentlichenVerkehr in Konstanz dargestellt.

Eine Seilbahn ist nicht viel mehr als Zukuftsmusik

Dass die Untersuchungen vor allem dazu dienen, die Möglichkeiten für einen Seilbahn-Bau auszuloten, weist Rathaus-Sprecher Walter Rügert zurück. Die nach SÜDKURIER-Informationen mehrere hunderttausend Euro teure Untersuchung soll vor allem Verbesserungen für den Busverkehr selbst aufzeigen. „Das sind also keine spezifischen Umfragen nur für die Seilbahn“, betont Rügert. Die Daten könnten zwar auch Hinweise geben, auf welchen Strecken möglicherweise eine Stadt-Seilbahn sinnvoll wäre. Doch bereits im August hatten Experten erklärt: Mit einer schnellen Umsetzung der Idee, die Oberbürgermeister Uli Burchardt 2014 in die Diskussion gebracht hatte, ist nicht zu rechnen.

Manche Fahrgäste müssen künftig vielleicht umsteigen

Experten der Beratungsfirma Ramboll hatten bereits im Dezember festgestellt, dass in Konstanz zwar sehr viele Busse in sehr dichtem Takt fahren, aber nur wenige Informationen über deren tatsächliche Nutzung vorliegen. Die Stadtverwaltung hatte dazu in einer Vorlage an die Kommunalpolitiker erklärt, dass auch die Frage im Raum steht, ob wirklich alle Linien über den Rhein bis ins Zentrum fahren: "Änderungen werden auf gewissen Relationen Umstiege zur Folge haben, auf denen bisher kein Umstieg erforderlich war. Aber andere, möglicherweise viel stärker nachgefragte Fahrtrelationen könnten dann ohne Umstieg erreicht werden", heißt es in dem Dokument. Die Stadtwerke hatten bisher erklärt, möglichst alle Linien bis ins Zentrum führen zu wollen. Umsteigen mache das Busfahren weniger attraktiv.

Ergebnisse liegen nicht vor Jahresende vor

Ergebnisse der Untersuchungen, für die mehrere Wellen während und außerhalb der Vorlesungszeit erforderlich sind, werden nicht vor Jahresende vorliegen. Ob und wann ein neues Bus-Liniennetz mit seinen Veränderungen für Fahrgäste kommt, ist deshalb kaum abzusehen. Klar ist nur: Bus-Routen lassen sich sehr viel schneller und billiger ändern, als ein ganz neues und zusätzliches Verkehrsmittel aufzubauen. Denn dort gibt es noch ganz andere Hürden, wie die Gutachten zeigen: Während Straßen vorhanden sind, fehlt es für eine Straßenbahn schlicht an Platz, und auch der Ausbau des Seehas zur echten S-Bahn würde mindestens eine weitere Bahnbrücke über den Rhein erfordern.

Mit seinem Bus-Angebot kann sich Konstanz sehen lassen

Seit 91 Jahren gibt es in Konstanz Stadtbusse. Die erste Linie verband die damals neu eingerichtete Fährverbindung mit dem Zentrum. Mit dem Wachstum der Stadt kamen Linien dazu, viele von ihnen verkehren seit Jahrzehnten auf der selben Route – Linie 1 etwa nimmt den Umweg durchs Paradies, weil dort einst die Stadtwerke ihren Betrieb hatten. Für die Größe der Stadt hat Konstanz – wie externe Experten vielfach bestätigten – ein gutes Busnetz mit vielen Linien und dichten Takten, auf vielen Strecken kommt tagsüber alle 15 Minuten ein Bus. Allerdings kommen einige Linien, vor allem in Richtung Universität, zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Für 2016 gaben die Stadtwerke 12,4 Millionen Fahrgäste auf 16 Linien an. Der Busbetrieb erzielte Einnahmen von 11,4 Millionen Euro. Dennoch macht er ein Defizit, das aber durch Überschüsse der Fähre weitgehend ausgeglichen wird.