Die Konstanzer Innenstadt war am Donnerstagabend zwischen 19 und 21.15 Uhr nicht durchgehend befahrbar: Die Feuerwehr hatte die Straße zwischen Schnetztor und Bodanplatz komplett gesperrt.

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei an der Hirsch-Apotheke. Das Schnetztor ist großräumig abgesperrt. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Uns wurde der Fund eines Gefahrengutes in einem Gebäude gemeldet, woraufhin wir das Wohn- und Geschäftsgebäude evakuiert haben“, so Feuerwehrpressesprecher Christoph Kutschker. Die Menschen mussten das Haus verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Im ersten Stock befindet sich eine Apotheke.

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei an der Hirsch-Apotheke. Das Schnetztor ist großräumig abgesperrt. | Bild: Scherrer, Aurelia

Um was für ein Gefahrengut es sind handelte, durfte Kutschker nicht sagen. Feuerwehr, Polizei und Fachdienststellen waren vor Ort und berieten das weitere Vorgehen. Gegen 21.15 Uhr war die Bodanstraße wieder durchgehend befahrbar, die Feuerwehr hob die Sperrung auf.