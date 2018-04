Konstanz Exklusive Anmeldezahlen für Konstanz zeigen: Am Humboldt-Gymnasium und an der Gemeinschaftsschule wird es eng

Exklusive Anmeldezahlen für Konstanz zeigen: Am Humboldt-Gymnasium und an der Gemeinschaftsschule wird es eng

Bekommt mein Kind einen Platz an seiner Wunschschule? Unter Konstanzer Eltern kocht die Gerüchteküche. Auf Bitte des SÜDKURIER schafft schließlich das Regierungspräsidium Transparenz – und dazu gehören auch ein paar bittere Wahrheiten.

Mehr als jeder vierte künftige Fünftklässler will die Konstanzer Gemeinschaftsschule besuchen: Entgegen dem Trend in vielen Orten, ist diese Form der weiterführenden Schulen in Konstanz unverändert stark nachgefragt. Mehr noch: Die Anmeldezahlen sind gegenüber dem Vorjahr nochmals gestiegen. Das stellt die Schule, die Stadt als Schulträger und die Schulbehörden vor große Herausforderungen.

Das machen die vorläufigen Anmeldezahlen deutlich, die das Regierungspräsidium dem SÜDKURIER auf Anfrage mitgeteilt hat. Die Behörde macht dabei deutlich, dass es sich ausdrücklich um vorläufige Zahlen handelt, reagiert aber auf viele Gerüchte, die derzeit unter Konstanzer Familien umgehen. Vor allem treibt die heutigen Viertklässler und ihre Eltern die Sorge um, dass sie an der Wunsch-Schule womöglich keinen Platz bekommen. Dazu hier die wichtigsten gesicherten Fakten.