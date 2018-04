Konstanz Evangelischer Theologe erwartet: In Deutschland werden die Christen bald eine Minderheit sein

Es ist der Ort, an dem beim Konstanzer Konzil das grausame Schicksal von Jan Hus und Hieronymus von Prag besiegelt wurde. 600 Jahre später predigt ein evangelischer Theologe im Münster. Und tritt nicht nur für den Frieden ein, sondern denkt auch an eine Perspektive, die nicht allen angenehm sein dürfte.

Es gibt Botschaften, die auch nach Jahrhunderten nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Von der Stelle, an der vor genau 600 Jahren das Konstanzer Konzil mit dem Friedensgruß „Domini ite in pace“ von Papst Martin V. geendet hatte, geht erneut ein Signal der Versöhnung aus. Seelsorger mehrerer Konfessionen beten mit knapp 400 Kirchgängern, die Münstermusik gibt ein wunderbares musikalisches Bekenntnis ab, die Weihrauchschwaden werden überdeckt davon, dass mehr als ein Hauch von Ökumene durch das Münster weht. So erinnert Konstanz an den Tag, an dem 1418 mit der 44. Sitzung das größte Ereignis der Stadtgeschichte endete.

Katholischer Dekan betont "gemischte Bilanz" des Konzils

Bereits zu Beginn wird deutlich, dass hier nicht Geschichte schöngeredet werden soll. Mathias Trennert-Helwig, Dekan und Münsterpfarrer, erinnert nicht nur an das Abschiedszeremoniell vor 600 Jahren, sondern auch an die „gemischte Bilanz“ des Konzils, das der Kirche einige Reformen brachte und zugleich von der Hinrichtung der Reformatoren Jan Hus und Hieronymus von Prag gekennzeichnet war. Positiver fällt sein Fazit zum Konziljubiläum aus, Konstanz habe es begangen „in einem guten ökumenischen Miteinander, wie wir es bisher nie getan haben“.

Evangelischer Kirchenrat erinnert an Ursprünge der Kirche

Das belegt nicht nur die Tatsache, dass ein evangelischer Oberkirchenrat der badischen Landeskirche an jener Stelle predigt, an der das grausame Schicksal für Hus und Hieronymus besiegelt wurde. Mindestens genauso bemerkenswert ist, was Matthias Kreplin sagt. Den Frieden Christi, der über jenen Frieden hinausgehe, den die Welt geben kann, deutet er vor allem als Auftrag. Er erinnert an die radikalen Wurzeln des Christentums mit der Idee der Gleichheit und der unverhandelbaren Würde. Und räumt ein, dass Kirche sich in ihren Hierarchien und Machtapparaten ein Stück verweltlicht hat: „Die enge Verflechtung von politischer Macht und kirchlicher Autorität prägte auch das Konstanzer Konzil.“

"Die Christen werden bald wieder eine Minderheit sein"

Der Bogen, den Kreplin in die Gegenwart spannt, wird manche Gottesdienstbesucher geschmerzt haben. Offen predigt er von einer Zeit, in der „die Christen in Deutschland in unserem Land bald wieder in einer Minderheitenposition sein“ werden. Darin allerdings liege „auch eine große Chance“ für ein neues Miteinander – denn der Friede Christi „übersteigt auch die Grenzen der Konfessionen“, und die Kirchen könnten in seinem säkularen Staat auch wieder freier werden, ihre Friedensbotschaft offensiv zu vertreten – ob es um den Klimaschutz oder um Waffenexporte gehe.

Die Hoffnung auf "Einheit in Vielfalt" ist erkennbar

Durchsetzt ist der Gottesdienst von berührender Musik, die der Münsterchor, die Jugendkantorei und das Ensemble Voicemix unter Leitung von Steffen Schreyer in ihrer schönsten Reinheit erklingen lassen, Markus Utz füllt das Kirchenschiff mit großartigem Orgelspiel. Und doch ist es mehr als ein Event zum Ende von vier Erinnerungsjahren. Hiltrud Schneider-Cimbal, evangelische Dekanin, erinnert mit dem Evangelium an die Bedeutung des Glaubenszeugnisses; Hermann-Eugen Heckel, früherer Alt-Katholischer Dekan und Vorsitzender der Konstanzer Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Lesung ebenso. Neben all den Fürbitten, die die Zuwendung der Kirchen zu den Problemen der Welt zeigen, geht das, was die evangelische Pfarrerin Christine von Holtzhausen erbittet, eher nach innen: Dass das Konziljubiläum „die Kirchen der Einheit in Vielfalt näher gebracht“ haben möge.

Ein Gesprächsabend bietet eine Rückschau aufs Jubiläum

Ganz vorbei ist das Konziljubiläum noch nicht – auf dem Programm steht unter anderem noch die Freiluft-Inszenierung der Oper „La Juive“ sowie ein Festakt im Juni. Doch wenige Tage nach dem historischen Abschlussdatum zieht ein Gesprächsabend eine erste Bilanz: Am Donnerstag, 26. April, diskutieren Fachleute aus Konstanz und von außerhalb darüber, wie das Jubiläum gelaufen ist und ob es seine Ziele erreicht hat. Gäste sind Dorothee Jacobs-Krahnen (Volkshochschule), Daniel Groß (Stadtführer), Volker Hasenauer (Journalist), Christoph Luzi (Wissenschaftler) und Selina Eschenweck (Teilnehmerin am Europakonzil). Die Moderation übernimmt Jörg-Peter Rau vom SÜDKURIER. Das Medienhaus veranstaltet den Abend gemeinsam mit der Konzilstadt Konstanz. Beginn im Speichersaal des Konzils ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.