Konstanz Eva Gesine Baur: Misstraue der Idylle

Der SÜDKURIER sprach mit der Schriftstellerin, die auch als Lea Singer bekannt ist. Sie liest am 6. November in Konstanz.

Frau Baur, Sie haben, wenn ich mich nicht täusche, ein paar Jahre am Bodensee gelebt. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Das waren nicht nur ein paar Jahre, das war die gesamte Jugend. Auch wenn ich nicht am Bodensee geboren bin, ist er mein Woher. Das Unbewusste verrät es, wie wichtig mir der See ist: Nachts beim Träumen bin ich dort oft unterwegs. Wie früher gern streunend allein im Schilf, wandernd unter den Obstbäumen, mit dem Rad entlang der Weinberge, schwimmend, obwohl es uns verboten war, gerne vor einem Gewitter. Dass er nicht harmlos ist, überraschend und sehr tief, liebe ich am Bodensee. Misstraue der Idylle ist ein Leitsatz meines Schreibens, und den habe ich vom See gelernt.

Wer auf Ihre Biografie schaut, dem wird schwindlig: Sie haben Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft und Gesang studiert und Sie haben mit 24 Jahren im Fach Kunstgeschichte promoviert. Und irgendwo habe ich gelesen, dass Sie auch gelernte Köchin sind und auch schon mal Chefredakteurin einer Kunstzeitschrift waren. Am Ende haben Sie sich für die Schriftstellerei entschieden. Wie kam es dazu?

Künstler wird man aus Versehen. Und was ich anderweitig gelernt habe, hilft beim Schreiben. Mir geht es bei allem um Präzision und Sinnlichkeit. Schau halt richtig hin, sagte mein Vater.

Sie schreiben Romane wie „Wahnsinns Liebe“ und Sachbücher über Komponisten wie Chopin oder über Künstler wie Marlene Dietrich. Aber auch Gastrosophisches steht auf dem Programm... Sie lieben die Mischung?

Ich liebe das Leben und das ist nicht sortiert.

Führte dieses bunte Programm dazu, dass Sie sich quasi geteilt haben in Eva Gesine Baur und Lea Singer...

Als mentaler Straßenköter hätte ich kein Problem damit gehabt, als bunter Hund zu gelten. Aber ich wollte als Lea Singer eigentlich im Verborgenen bleiben. Das hat mir mein Verlag beim zweiten Buch leider ausgeredet. Und dann blieb es bei der Aufteilung, EG schreibt Sachbücher, Lea Romane und beiden gerieten sich bisher nie in die Haare.

Was machen und schreiben Sie lieber: aufwendig recherchierte Sachbücher oder Romane, die Ihre komplette Einbildungskraft fordern?

Die Abwechslung trainiert mein Hirn und macht mich immer wieder zum Anfänger. Beides tut gut. Nach einem Sachbuch weiß ich hinterdrein etwas mehr und noch besser, was mir alles noch fehlt, einen Roman verlasse ich als ein innerlich veränderter Mensch.

Denken Sie auch an bestimmte Lesergruppen, wenn Sie sich für ein Thema beziehungsweise Genre entscheiden?

Das Thema entscheidet über die Form, nicht ich. Geht es vor allem um seelische Vorgänge, ist der Roman die einzig mögliche Wahl, das Sachbuch erlaubt nicht, was es dazu braucht: innere Monologe, Dialoge, Assoziationen. Und die Leser entscheiden, wer ihnen lieber ist: die Romanautorin oder die Sachbuchautorin. Ich freue mich über Bigamisten.

Nach Ihren finanziellen Verhältnissen befragt, sagten Sie, dass Ihr Vermögen im Hirntresor steckt. Das Leben als freie Schriftstellerin ist mühsam, auch wenn Sie schon an die zwei Dutzend Bücher veröffentlicht haben?

Nach einer Lesung kaufte eine zauberhafte alte Dame einmal drei Bücher bei mir. „Kind, Sie sind so dünn, dann können Sie mal richtig essen gehen.“ Als ich ihr verriet, dass die drei Mal zehn Prozent vom Nettoladenverkaufspreis nur für die Mensa reichen, beim Taschenbuch, das die Hälfte kostet, sind es ja nur 5 Prozent bis 6 Prozent, nicht einmal das, war sie fassungslos. Aber die Freiheit, einen Beruf auszuüben, der einen ganz und gar erfüllt, hat ihren Preis und ich zahle ihn bereitwillig.

Sie laufen gerne, las ich in einem Interview. Aber nicht, um Rekorde zu brechen?

Ich laufe jeden Tag fünf Kilometer, überall, die Schuhe sind stets im Gepäck. Niemals auf Zeit, immer in meinem Rhythmus, und trainiere dabei nur eines: mich nicht zu vergleichen.

Wissen Sie schon, was Sie in Konstanz lesen werden?

Da ich mit Manfred Bosch einen besonders anregendes Gegenüber habe, will ich vor allem mit ihm reden über das, was nicht im Buch steht. Was immer ich lese: Es wird wenig sein. Nur so viel, dass es Appetit macht. Und falls jemand dann Hunger bekommt auf mehr: Ich reise erst am nächsten Morgen ab.

Fragen: Siegmund Kopitzki

Person und Termin