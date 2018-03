Etwa 170 Kurden sind in Konstanz aus Protest gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien auf die Straße gegangen – unter starkem Polizeischutz

Bei der Demo trat auch Theater-Intendant Christoph Nix mit einer stürmisch beklatschten Rede auf. Er sagte, die türkische Regierung führe in Afrin einen brutalen Feldzug gegen die Menschlichkeit, und die Welt sehe schweigend zu. Er vermisse den Aufschrei, auch von den Menschen vor Ort.

Holzstangen waren nicht mal als Halterungen für Plakate erlaubt. Unter starkem Polizeischutz haben rund 170 Menschen am Wochenende friedlich gegen die türkische Militäroffensive in Afrin und der syrischen Kurdenregion Rojava demonstriert sowie gegen deutsche Rüstungsexporte an die Türkei. Demonstranten forderten: "Deutsche Panzer raus aus Kurdistan." Aufgerufen zur Kundgebung hatte ein in Konstanz neues Solidaritätsbündnis mit Vertretern von Menschenrechts-, Flüchtlings- Friedens- und Linksorganisationen, sowie dem Konstanzer Theater. Zu den prominenten Teilnehmern der Demonstration gehörten Theater-Intendant Christoph Nix und die grüne Landtagsabgeordnete Nese Erikli.

Kritik an deutschen Waffenexporten

Anlass für die Demonstration ist die türkische Militäroffensive in Nordsyrien: Das türkische Militär geht dort gegen kurdische Milizen vor, die zuvor den islamischen Staat erfolgreich bekämpft hatten. Demonstranten beklagen ein brutales und zerstörerisches Vorgehen. Mehr als 300 Zivilisten sollen im Konflikt schon getötet worden sein. Ort der Auseinandersetzung ist die Stadt Afrin, die zur autonomen, multiethnischen und bisher trotz Kriegs angeblich stabilen Region Rojava gehörte. 320000 Syrer sollen dort als Flüchtlinge im eigenen Land Schutz gesucht haben. Demonstranten kritisierten, über die Waffenlieferungen an die Türkei sei Deutschland involviert in den Konflikt.

Viel Beifall für Christoph Nix

Er fragte, warum hier unter anderem keiner der Bürgermeister stehe, und demonstriere. "Wovor habt ihr Angst?" Wie andere Demonstranten auch, forderte er Solidarität mit den Menschen in Afrin. Vertreter der Studentengruppe Die kurdische Rose nannten die türkische Offensive "Angriffskrieg" und forderten, das Großmachtstreben des türkischen Präsidenten Recep Erdogan nicht länger mit Waffen aus Deutschland zu unterstützen.

Die Region Rojava sei basisdemokratisch organisiert, hier lebten verschiedene Ethnien friedlich zusammen, es gebe Studiengänge für Frauen und Frauenrechte. Der völkrechtswidrige Krieg werde mit Waffen aus Deutschland geführt, beklagte Jürgen Geiger von den Linken. "Hört auf Mordgeräte zu liefern". Stattdessen sollte sich Deutschland für die Wiederaufnahme der türkisch-kurdischen Friedensgespräche einsetzen.

Protestzug vom Benediktinerplatz bis zur Marktstätte

Die Demonstrationszug vom Benediktinerplatz über die Radbrücke durch die Altstadt bis zur Marktstätte wurde von auffällig vielen Polizisten begleitet. An jeder Zufahrt standen Polizeiautos bereit. Über die Zahl der Einsatzkräfte gab Dirk Hoffmann, Leiter des Konstanzer Polizeireviers, aus taktischen Gründen keine Auskunft, er sagte lediglich: Es handle sich um ein emotionales Thema und die Polizei habe sich entsprechend vorbereitet. Dass erhöhte Wachsamkeit herrschte, zeigten auch die Auflagen an die Demonstranten. So mussten beispielsweise Träger für Plakate abgebaut werden. Denn Stangen aus Holz oder Metall, die auch als Waffen hätten benutzt werden können, waren für diese Demonstration untersagt. Die Zahl der Teilnehmer schätzten Vertreter der Polizei auf maximal 120 und der Veranstalter auf mehr als 200.

Bei der Demonstration fehlten Kurden, die in Konstanz von anderen öffentlichen Veranstaltungen bekannt sind. Möglicherweise hatten sie sich gleichzeitig stattfinden Demonstrationen in größeren Städten angeschlossen oder aber sie waren aus Frust oder Angst daheim geblieben. Weder die kurdischstämmige Konstanzer Stadträtin Zahide Sarikas noch Jürgen Geiger vom veranstaltenden Bündnis schließen aus, dass Kurden auch aus Angst vor türkischen Spionen daheim geblieben waren.