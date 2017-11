vor 23 Stunden Julia Sondermann Konstanz Es wird räumlich eng und zeitlich knapp - Schülerzahlen in Konstanz steigen

Eltern und Lehrer müssen sich auf ein schwieriges neues Schuljahr 2018/2019 einstellen: 100 Viertklässler mehr als in diesen Jahr müssen an den weiterführenden Schulen untergebracht werden. Damit wird es für viele Kinder und ihre Eltern fraglich, ob es mit einem Platz an der Wunsch-Schule klappt. Gleichzeitig müssen vor allem die Gymnasien und die Gemeinschaftsschule eine Antwort darauf finden, wo die voraussichtlich vier zusätzlichen fünften Klassen lernen und wer sie unterrichten soll. Entsprechende Informationen des SÜDKURIER bestätigte die Konstanzer Stadtverwaltung.