Konstanz Es wird nicht jedem schmecken, aber Fahrradstraßen gehören in Konstanz die Zukunft

Die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Jahnstraße erregt auf Facebook Zorn. Trotzdem wird es in Zukunft mehr Fahrradstraßen haben, nicht weniger – schon allein aus Platzgründen. Das schreibt Claudia Wagner in ihrem Standpunkt.

Im Leben können sie beste Freunde sein – auf der Straße werden dieselben Menschen mitunter zu erbitterten Gegnern. Autofahrer und Radfahrer, das passt auf einer Straße zusammen wie ein Freundeskreis Veganer ins Steakrestaurant. Radfahrer fahren rücksichtslos und unachtsam, Autofahrer wiederum gelten unter Radfahrern als Gegner, die auf der Straße das Recht des Stärkeren ausüben.

Wer schnell radelt, bricht auch eher Regeln

Das ist in Konstanz nicht anders. Und es ist etwas dran: Schnelles Radfahren verführt zum Regelbrechen, zumal die meisten Radler zwei Fehleinschätzungen unterliegen. Zum einen glauben sie, weniger Schaden verursachen zu können, weil sie das harmlosere Fahrzeug nutzen.

Zweitens unterschätzen sie, wie häufig sie von Autofahrern nicht gesehen werden, ein Unfall aber nur deshalb haarscharf verhindert wird, weil viele Autofahrer eben doch umsichtig fahren.

59 Unfälle mit Radfahrern in der Schottenstraße – das ist kein Unfallschwerpunkt

Die Unfallstatistik hilft nur bedingt weiter: in der Schottenstraße, seit 2013 Fahrradstraße, gab es in diesen fünf Jahren 59 Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern. Einen Unfallschwerpunkt sieht die Polizei hier aber nicht, sagt Sprecher Markus Sauter, da die Zahl in Relation zu den tausenden Radfahrern stehe, die die Straße täglich nutzten.

Nur wer das Rad nimmt, fährt gewiss am Stau vorbei

Langfristig geht kein Weg am Trend zur Fahrradstraße vorbei und sei er noch so temporeduziert. Seit Jahren klagen die Konstanzer über den Stau in der Innenstadt, ärgern sich über Stellplatzmangel und Schneckentempo in der Bodanstraße. Das Fahrrad ist das einzige Verkehrsmittel, mit dem man gewiss am Stau vorbeifährt.

Je mehr Konstanzer sich dafür entscheiden, desto weniger Verkehr herrscht auf den Straßen der Innenstadt – davon wiederum profitieren auch die Autofahrer. Wer morgens auf dem Weg zur Arbeit das Fahrrad nimmt, hat es nicht nötig, der große Ökologe zu sein; es ist schlicht eine rationale Entscheidung.

Konstanz muss aus Platznot handeln, nicht unbedingt wegen der Ökobilanz

Andere Städte haben den Weg schon lang eingeschlagen. In Kopenhagen sind Radwege zweispurig, Autos erhalten eine Spur. Viele deutsche Städte müssen sich Lösungen für die Feinstaubbelastung einfallen lassen. In Konstanz ist es die Platznot, die zum Umstieg zwingt.

Nur wer Vernunft in der Alternative erkennt, steigt auch freiwillig um

In Konstanz regt sich mancher Widerspruch so vehement, weil die Entwicklung nicht konsequent genug begangen wird. Die Planungen für die Fahrradstraße haben sich lang hingezogen. Etliche Radwege wie jener über die alte Rheinbrücke enthalten Sicherheitsrisiken.

Die Radstraße wird am Zähringerplatz enden – und was passiert dort? Das muss für Auto- und Radfahrer klar sein. Wenn Bürger wahrnehmen, dass es in eine vernünftige Richtung voran geht, sind sie eher bereit, selbst umzusteigen. Die Chance, das Veränderungstempo zu steigern, sollten die Verkehrsplaner nutzen.

claudia.wagner@suedkurier.de