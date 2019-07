Wie immer, wenn es in Konstanz eng wird, geht es ums Wohnen. Der Verkauf dreier Grundstücke wird im Gemeinderat zurecht heftig diskutiert. Die Stadt drückt aufs Tempo, weil Flüchtlinge untergebracht werden müssen. So lange die Stadt nicht genügend Wohnungen für Flüchtlinge bereitstellt, kostet es sie bares Geld.

Geringverdiener und Flüchtlinge benötigen günstigen Wohnraum

Es geht dabei um zwei Gruppen, die die Stadt unterstützen muss: auf der einen Seite Flüchtlinge, die dem überteuerten Wohnungsmarkt nicht gewachsen sind. Auf der anderen Seite Einheimische, die nicht zu den Wohlhabenden gehören und im Kampf um Wohnraum ebenfalls unterlegen sind. Beide Gruppen konkurrieren auf dem Wohnungsmarkt miteinander. Das birgt sozialen Sprengstoff. „Warum bekommen Flüchtlinge Wohnraum, auf den wir jahrelang warten müssen?“, fragt sich manch Konstanzer Wohnungssuchender.

Dass die Grundstücke an die Leonberger Stiftung gehen statt an die Wobak, ist zum Teil aus der Not geboren. Die Wobak ist gar nicht in der Lage, in kurzer Zeit ausreichend Wohnraum bereitzustellen. Es fehlt an Eigenkapital und an den Kapazitäten, die Projekte umzusetzen. Das sind Versäumnisse aus der Vergangenheit. Die Hoffnungsträger-Stiftung kann locker konkurrieren. Ihr Geld stammt aus dem Vermögen der Unternehmerfamilie Merckle, die mithilfe der Stiftung Steuern spart. Der Stadt Konstanz ist sie bisher wenig verbunden. Allerdings verspricht sie ein innovatives Konzept, hier hinkt die Wobak weniger einfallsreich hinterher. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.

Wobak muss dem Markt standhalten können

Für Flüchtlinge und Wohnungssuchende ist es die richtige Entscheidung, die Grundstücke an die Hoffnungsträger-Stiftung zu geben. Weiteres Abwarten schadet ihnen. Für die Stadt allerdings reift die Erkenntnis, dass sie auf deutlich mehr Partner als zuvor auf dem Wohnungsbaumarkt angewiesen sein wird. Mit ihnen wird sie so umgehen müssen, dass sie keinen verprellt. Ihre eigene Wohnbaugesellschaft aber muss sie so ausstatten, dass sie der Konkurrenz auf dem Markt dauerhaft überhaupt standhalten kann.