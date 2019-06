Konstanz vor 44 Minuten

Es wird eng unter der alten Rheinbrücke: So beeinträchtigt der hohe Bodenseepegel mittlerweile die Schifffahrt

Starker Regen hat den Wasserstand vor Konstanz in den vergangenen Wochen weiter in die Höhe schießen lassen. Der Wasserbus Seeperle kann deshalb die alte Rheinbrücke nicht mehr passieren. Deshalb muss ein kleineres Schiff her. Und auch für private Bootsführer gilt: aufpassen!