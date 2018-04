Nicht vor Mai können Konstanzer umkompliziert schnell mal ein Rad ausleihen: Der Start des neuen Angebots "Konrad" ist wenige Stunden vor dem geplanten Termin abgeblasen worden. Jetzt geht es um Schadensbegrenzung.

Gähnende Leere an den neuen Fahrradständern und eilig aufgeklebte Hinweise an den großen Erklärtafeln: Auch eine Woche nach dem groß geplanten und kommunizierten Start-Termin für die die neuen Konstanzer Mieträder gibt es keine Chance, ein Gefährt für einen Euro pro halbe Stunde auszuleihen und an einer beliebigen Station zurückzugeben. Das wird noch eine Weile so bleiben. Die Stadtwerke als Auftraggeber und der Systembetreiber erklären übereinstimmend, dass ein Start des Systems "Konrad" erst im Mai möglich ist und lassen den genauen Termin offen. Der Grund sind technische Probleme bei dem Mechanismus, mit denen die Kunden die Schlösser der Räder via Bordcomputer öffnen.

Das Problem liegt im Bordcomputer

Dominik Langer, dem Chef der Freiburg/Konstanzer Firma Fahrradspezialitäten, ist die Sache hoch peinlich. Erst in der Nacht vor dem Start-Termin seien Probleme mit der Bluetooth-Technik aufgetreten. Sie sorgt dafür, dass die Nutzer nach entsprechenden Eingaben auf dem Bordcomputer das Fahrrad vom Schloss befreien und losfahren können. Langer weiß, dass für sein Unternehmen einiges auf dem Spiel steht: Auch beim Start des Lastenrad-Systems Tink hatte es zunächst große Probleme mit den Bordcomputern gegeben. Dass die neuen Pannen absehbar waren, weisen Dominik Langer und Stadtwerke-Sprecher Christopher Pape von sich: Das eine habe mit den anderen technisch nichts zu tun; die Stadtwerke hätten von den früheren Problemen frühzeitig gewusst und in ihnen keinen Hinderungsgrund gesehen, mit der Firma Fahrradspezialitäten zusammenzuarbeiten.

Stadtwerke stehen zu ihrem regionalen Partner

Die Stadtwerke stehen trotzdem zu der Entscheidung, das neue Mietrad-System an einen regionalen Anbieter und nicht an einen einschlägig erfahrenen nationalen Akteur wie die Firma Nextbike vergeben zu haben: Mit Fahrradspezialitäten habe ein Dienstleister den Zuschlag erhalten, der über Tink lokale Erfahrungen vorweise und beide Angebote gut vernetzen könne. "Zudem", heißt es auf Anfrage des SÜDKURIER weiter, "gab dieser Dienstleister das Angebot mit dem besten Verhältnis von Preis und Qualität ab". In der Tat sind die 150 Konrad-Räder, die im Moment ungenutzt herumstehen müssen, von besonders hoher Qualität. Das sei wichtig, so Dominik Langer, da viele Konstanzer selbst hochwertige Räder besäßen und auch bei der Spontan-Nutzung darauf Wert lägen.

Interessierte Nutzer müssen erst mal warten

Die Systembetreiber lassen nun alle 150 Bordcomputer mit neuen Bauteilen nachrüsten und testen dann intensiv. Über die Mehrkosten macht Dominik Langer keine Angaben; die Stadtwerke erklären auf Anfrage, der entstehende Schaden durch fehlende Mieteinnahmen sei bisher noch nicht ermittelt. Dominik Langer betont: "Wir kriegen das auf jeden Fall hin", denn er wisse um die Erwartungen von Bürgern und Stadtwerken. Diese formulieren es so: "Die unvorhersehbare Verzögerung ist natürlich nicht schön, allerdings vertrauen die Stadtwerke darauf, dass der Dienstleister die Problematik so schnell wie möglich gelöst bekommt."

So soll's funktionieren

Das Mietrad-System Konrad (ein Kunstwort aus Konstanz und Rad, zugleich eine Anspielung auf Konrad, der im 10. Jahrhundert Bischof von Konstanz war) hält 150 stabile Räder bereit, die an 15 Stationen angemietet werden können. Die Nutzung kostet einen Euro pro halbe Stunde, maximal neun Euro für 24 Stunden. Eine Registrierung vorab ist erforderlich. Das Ausleihen selbst ist zum Beispiel über SMS oder einen gegen Pfand entleihbaren Chip möglich. Die Bezahlung erfolgt über Bankeinzug oder Kreditkarte, die Daten dafür müssen bei der ersten Registrierung hinterlegt werden.