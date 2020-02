Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Es kracht bei den Kreis-Grünen in Konstanz: Was das mit dem Politikstil von Nese Erikli zu tun hat

In der Konstanzer Kreispartei Bündnis90/Die Grünen brodelt es ordentlich. Auslöser ist ein offener Brief von zwölf Partei-Mitgliedern, in dem sie die Landtagsabgeordnete und den Nominierungstermin für die Landtagswahl 2021 kritisieren. Eine Spurensuche im Dickicht der Grünen und der spannenden Frage: Was ist da eigentlich los?