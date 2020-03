Konstanz vor 56 Minuten

„Es ist eine tolle Chance“: Der Konstanzer Kultur- und Sozialbürgermeister bewirbt sich in Heidelberg

Andreas Osner hat gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt, dass er auf die Anfang 2021 freiwerdende Stelle des Heidelberger Sozialbürgermeisters angesprochen wurde. Seine Amtszeit in ähnlicher Position in Konstanz dauert noch bis Ende Mai kommenden Jahres. Der 51-Jährige will seine Bewerbung nicht als Entscheidung gegen seine aktuellen Arbeitgeber verstanden wissen.