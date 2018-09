von Achim Mende

Konstanzer Trichter

Blau-grün wie Südsee-Lagunen, zauberhaftes Licht, Wellen und Wasser: Fotograf Achim Mende war wieder einmal in der Luft unterwegs und hat unsere Stadt im Herbst von oben eingefangen. Ein Fotoalbum.

Auf dem See vor Konstanz herrscht nur ganz wenig Betrieb. Im Hintergrund schimmert die Insel Reichenau.

Oktoberfest

Am Hafen hat das Oktoberfest Platz genommen. Der Katamaran verlässt den Hafen.

Konstanzer Trichter

Der Wind und der Sog des Wassers malen Schlieren in den Konstanzer Trichter – wie auf einem abstrakten Gemälde.

Konstanzer Trichter

Algeninseln im Konstanzer Trichter, Wind und Sog ziehen Schlieren durchs Wasser.

Fontäne

Die Wasserfontaine vor Kreuzlingen produziert einen Regenbogen.

Mainau

An der Mainau legt ein Schiff an. Die Sonne sorgt dafür, dass der See aussieht wie gewellte Alufolie.

Untersee

Wie der Blick auf einen fremden Planeten: Der Untersee

Wollmatinger Ried

Im Untersee scheint das Wollmatinger Ried trocken gefallen zu sein. Tatsächlich war das Gebiet über Jahrzehnte nicht so trocken wie in diesem Jahr.

Teufelstisch

Noch immer ist der Wasserstand des Sees sehr niedrig. Der Teufelstisch ist als kleine Insel sichtbar.

Insel Mainau

Die Insel liegt im Sonnenlicht im satt blauen See.

