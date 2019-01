Nach der Schule eine Ausbildung oder ein Studium beginnen ist der normale Weg. Es ist die Zeit, in der junge Menschen ihren Beruf finden. Antina Beutel mit ihren damals 46 Jahren und Kai Lohwasser mit zu dem Zeitpunkt 42 Jahren hatten ihren Traumberuf eigentlich schon gefunden, doch wollten dann noch eine Veränderung. Diese Entscheidung war für sie der Start in ein anderes Leben.

Antina Beutel ist 50 Jahre alt, dreifache Mutter und Studentin an der Uni Konstanz | Bild: Wiebke Wetschera

Was hat sie vorher gemacht? Nach dem Abitur sah damals alles ganz anders aus. Mit 19 Jahren traute sich Beutel kein Studium zu, wollte lieber eine Ausbildung machen. Sie entschied sich für die Arbeit als Krankenschwester. "Das war eigentlich mein Traumberuf", sagt Beutel. 23 Jahre lang war sie in diesem tätig. Doch irgendwann stellte sich Unmut ein.

Warum wollte sie den Neuanfang? "Die Arbeitsbedingungen sind schwierig", sagt Beutel. Und dann hatte sie im Hinterkopf immer den Wunsch, noch einmal zu studieren. "Mich haben ganz einfache Fragen interessiert, wie etwa: Wie läuft das Leben an der Uni eigentlich ab?", sagt die heute 50-Jährige. Im Wintersemester 2015 wurde Beutel für das Psychologie-Studium an der Universität Konstanz zugelassen. Ihre Berufserfahrung wurde ihr angerechnet. Stolze 46 Wartesemester konnte Beutel damit aufweisen.

Wie fühlt es sich für sie an? Laut Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 2016 sind Studierende im Durchschnitt 24,7 Jahre alt. Nur zehn Prozent von ihnen waren zum Zeitpunkt der Befragung älter als 31 Jahre. Beutel ist deutlich älter als ihre Kommilitonen. Das störe sie nicht, so Beutel. Der Umgang sei entspannt, sie dränge sich den Jüngeren aber nicht auf. "Ich gehe nicht auf die Partys, die wollen ja auch nicht, dass ihre Mütter da sind", sagt sie und lacht. Im Alter von 46 Jahren gab es für Antina Beutel den Studentenausweis, ein neuer Lebensabschnitt begann.

Die negative Seite der Veränderung Auch bei Antina Beutel gab es oft Momente des Zweifels. !Habe ich noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt", habe sie sich gefragt. "Ich habe oft gezweifelt, ob das das Richtige ist", sagt Beutel. Denn für sie war die Verpflichtung deutlich höher als für andere Erstsemester. Ihr Gehalt fiel weg, die Familie musste das tägliche Leben vom Lohn des Mannes und Ersparnissen bezahlen. "Jeder, der wirtschaftlich denkt, muss sagen: Das ist totaler Wahnsinn", sagt Beutel. Unterstützungsmöglichkeiten wie Bafög gebe es keine, "obwohl die finanziellen Verpflichtungen ja viel höher sind". Deshalb hat Beutel noch einen Minijob im Krankenhaus. Der Entschluss, noch einmal an die Universität zu gehen, war nicht nur eine Entscheidung für sie selbst, sondern für die ganze Familie. Ihre Kinder waren damals elf, 14 und 16 Jahre alt. "Ohne die bedingungslose Unterstützung meiner Familie wäre das nicht möglich gewesen." Die ersten Semester pendelte die Studentin von Reutlingen aus, dann zog die Familie nach Markdorf.

Ihre positiven Erfahrungen Rückblickend, sagt Antina Beutel, hätte sie doch nach dem Abitur studieren soll. Sie habe eine falsche Entscheidung getroffen, aber diese nun versucht zu korrigieren. Antina Beutel will anschließend noch ihren Master in Psychologie absolvieren. "Ich hätte gerne noch mehr Zeit in dem Beruf zu arbeiten als 20 Jahre", sagt sie. Denn dieses Mal hat sie ihren Traumjob gefunden – wenn auch auf Umwegen.

