Eigentlich sollte der Prozesstag am um neun Uhr vormittags beginnen – dann ging es erst um halb elf los. Einer fehlte nämlich noch: Ein Hauptangeklagter war am Dienstag im Gericht noch nicht angekommen. In dem Mammut-Verfahren geht es um den Vorwurf des Drogenhandels in großem Stil, um illegalen Waffenbesitz und Mordversuch. Das Justizfahrzeug, in dem der Angeklagte aus der Untersuchungshaft nach Karlsruhe gefahren wurde, sei in einen Auffahrunfall verwickelt, hieß es. Wer genau darin saß, blieb zunächst offen. Angeblich soll es einer der beiden Brüder gewesen sein, die angeklagt werden. Nach anderthalb Stunden fuhr der Kleintransporter mit dem Angeklagten hinter vergitterten Fenstern im Hof des Landgerichts ein.

Wie schon zum Auftakt vor zehn Tagen wurden sechs der Angeklagten in Fußfesseln und Handschellen in den Schwurgerichtssaal geführt, wo schon der Prozess um Harry Wörtz stattgefunden hatte, der letztlich mit einem spektakulären Freispruch endete. Dort stehen jetzt neun Männer im Alter von 26 bis 53 Jahren vor Gericht. Sieben von ihnen kommen aus dem Bereich Schwarzwald, Baar, Heuberg, einer aus Stuttgart, ein weiterer aus Italien. Sie befinden sich seit 14 Monaten in Untersuchungshaft. Beim Betreten des Saales suchten ihre Blicke im Zuschauerraum nach Bekannten – nach ihren Familien.

Prozess wird in Konstanz fortgesetzt

Ein letztes Mal waren das Gericht unter Vorsitze von Arno Hornstein sowie die beiden Staatsanwälte und 17 Verteidiger diesmal nach Karlsruhe gereist. Beim nächsten Mal, in zwei Wochen, soll der Prozess in Konstanz fortgeführt werden. Bis dahin soll die frühere Siemens-Kantine umgebaut sein.

Ihr Schweigen brachen die Angeklagten auch an diesem zweiten Prozesstag nicht. Auf die Frage, wer von ihnen etwas zur eigenen Person aussagen wolle, erntete der Vorsitzende Richter Arno Hornstein zunächst eisernes Schweigen. „Begeisterung sieht anders aus,“ kommentierte er die Zurückhaltung in der Runde. Dann sprach doch noch einer. Nicola G. ließ seinen Anwalt seinen Lebenslauf vortragen. Ihm wird allerdings eher eine kleinere Rolle zugeschrieben.

Vor 42 Jahren in Kalabrien geboren, zog er zunächst mit der Mutter nach Deutschland, mit sieben Jahren wieder nach Kalabrien zurück, um von dort als Vierzehnjähriger wieder zum Vater nach Deutschland zu ziehen. Die Schulbildung musste sich den offenbar brüchigen familiären Verhältnissen anpassen: Grundschule, Hauptschule und einen Abschluss nach zwei Wiederholungen. Danach Abbruch zweier Lehren, am Ende hatte er es dann doch geschafft: Seit fast 20 Jahren arbeitet er als Lagerist in einem Betrieb im Schwäbischen.

Angeklagter macht einen bürgerlichen Eindruck

Er hat zwei Kinder, lebt in Scheidung. Seine drei Geschwister sind verwurzelt, auch in Deutschland. Alkohol- oder Drogenprobleme Fehlanzeige bei dem Angeklagten, der einen bürgerlichen Eindruck macht. Er bestätigt, dass der ebenfalls angeklagte Rosario J. sein Cousin sei. Sein Anwalt Hans-Christian Arnsperger stellte für den Verlauf der Verhandlung weitere Aussagen in Aussicht.

Das alles trat aber zunächst einmal in den Hintergrund der Frage, ob ein anderer, Nicolo M. verhandlungsfähig sei. Nach den Expertisen zweier Ärzte, äußerte ein Arzt, Psychiater und Prozessbeobachter erhebliche Zweifel an der Darstellung des Anwalts, dass sein Mandant gesundheitlich nicht in der Lage sei, einen Prozesstag wachen Geistes verfolgen zu können. Anwalt Bernd Behnke verlangte nach einem „Obergutachter“. Eine Entscheidung ließ das Gericht zunächst offen.

Die Frage, wie weit Nicolo M. letztlich verhandlungsfähig ist, könnte auch entscheiden, ob sich der Prozess, der jetzt auf ein Jahr angelegt ist, in die Länge zöge. Erste Zeugen könnten am 24. Oktober vor Gericht aussagen. Der Prozess ist auf 67 Verhandlungstage angelegt. Vorläufig letzter Termin soll demnach am 26. Juni sein.

