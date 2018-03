Konstanz Erst eisig kalt, jetzt frühlingshaft warm: Wetterschwankungen wie diese werden in Zukunft mehr werden, sagt eine Konstanzer Klimaforscherin

Die Konstanzerin Julia Brugger ist Klimaforscherin und begeisterte Physikerin. Im Interview erklärt sie, wie sich das Wetter am Bodensee wegen des Klimawandels verändern wird und ihren Forschungsschwerpunkt: Sie rekonstruierte, warum die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren wirklich ausstarben

Frau Brugger, was ist so spannend an Physik?

Ich habe mich schon in der sechsten Klasse für Mathe und Zahlenspiele interessiert. In der Physik konnte ich die Formeln dann auf konkrete Dinge anwenden. Die Natur mathematisch beschreiben, das hat mich fasziniert. An der Geschwister-Scholl-Schule hatte ich in der achten Klasse außerdem einen sehr engagierten Mathelehrer, Herr Nootz. Er hat mich damals motiviert, mich für eine baden-württembergische Wissenschaftsakademie für Schüler zu bewerben. Ich wurde genommen und war in einem Mathe-Physik-Informatik-Kurs, in dem alles sehr spielerisch war. Das war eine sehr prägende Zeit.

In den naturwissenschaftlichen Fächern und der Informatik sind Frauen deutlich in der Unterzahl. Hat man es als Frau schwer in dem Bereich?

Formal? Nein. Im Gegenteil, oft werden Frauen speziell gefördert. In der Arbeit oder im Studium selbst zeigt sich dann aber, dass die Herangehensweise an physikalische Probleme, oder überhaupt an Herausforderungen, männlich geprägt ist. Das begegnet mir nicht jeden Tag und ist einem auch nicht ständig bewusst. Aber es gibt Situationen, in denen das als Frau anstrengend ist und einem viel Durchsetzungsvermögen abverlangt. Es wäre gut, die unterschiedlichen Herangehensweisen von Männern und Frauen positiv auszunutzen.

Sie haben erforscht, warum die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren ausstarben. Ist das nicht schon längst bekannt?

Der riesige Asteroid, der vor 66 Millionen Jahren vor der Küste Mexikos mit einer Energiefreisetzung von einer Milliarde Hiroshima-Atombomben einschlug, traf eine Welt, in der viele Lebewesen schon geschwächt waren, so etwa die Dinosaurier. Ihre Lebensbedingungen waren durch über viele Tausende von Jahren anhaltende Vulkanausbrüche bereits erschwert. Meine Forschung versucht unter Verwendung eines Klimamodells eine Antwort darauf zu geben, was der Einschlag eines Asteroiden allein hätte bewirken können und wie das Klima auf der Erde nach einem solchen Einschlag ausgesehen hätte. Frühere Studien haben ähnliches versucht, allerdings wurde meist die Annahme verwendet, dass der bei einem solchen Einschlag entstandene Staub zur Verdunklung und Abkühlung führt. Man weiß allerdings mittlerweile, dass der Staub in der Atmosphäre nach wenigen Monaten hätte verschwunden sein müssen und dass eine so kurze Verdunklung nicht für ein Massensterben dieser Größenordnung gereicht hätte.

Was war dann das Problem?

Der Einschlag traf auf ein Gebiet mit schwefelhaltigem Gestein als Untergrund. Neben Gestein, Dreck und Staub entstanden in der Atmosphäre kleine schwefelhaltige Tröpfchen, die das Sonnenlicht abschirmten und zu einer mehrere Jahre anhaltenden Abkühlung führten. Es wurde dunkel – und innerhalb von wenigen Monaten richtig kalt. Die globale Jahresmittel-Temperatur an der Erdoberfläche fiel um mindestens 26 Grad. Die Dinosaurier waren ein Leben im warmen Klima gewöhnt. Nach dem Einschlag des Asteroiden war die Temperatur im Jahresdurchschnitt etwa drei Jahre lang unter dem Gefrierpunkt. Sogar in den Tropen sank die jährliche Mitteltemperatur auf dem Land von 27 auf -22 Grad Celsius. Diese extreme Veränderung war eine Herausforderung für alle Lebewesen, wobei es kleinen Lebewesen vermutlich leichter fiel, sich zu schützen und anzupassen. Pflanzen starben, und der Tod wanderte durch die Nahrungsnetze bis zu den Dinosauriern.

Die Abkühlung vor 66 Millionen Jahren ging laut ihren Forschungsergebnissen ziemlich schnell. Heute erwärmt sich die Erde vergleichsweise schnell. Stehen wir vor einem ähnlich radikalen Einschnitt in der Klimageschichte?

Der Meteoriten-Einschlag war ein extremes Ereignis, das den Zusammenhang von Klimaeffekten und dem Massensterben von Arten zeigt und uns hilft, die Sensibilität des Erdsystems zu verstehen. Der Klimawandel heute kommt nicht so plötzlich wie damals, aber dennoch ist es ein Einschnitt in der Klimageschichte. Das Klima hat sich auf natürliche Art immer wieder verändert in der Erdgeschichte, aber auf sehr viel längeren Zeitskalen als den heutigen. Weil aber die menschgemachten Treibhausgase durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas so viel schneller ansteigen im Vergleich zu natürlichen Treibhausgasveränderungen, geht diese menschgemachte Erwärmung der Erde viel schneller.

Was bedeutet das für das Klima am Bodensee?

Die aktuelle Forschung zur Zukunft des Klimas betrachtet meist die nächsten 100 Jahre. Was in dieser Zeit passieren wird, ist prägend für das, was danach passiert. Ein wichtiger Punkt hier wird sein: Wenn im Winter das Oberflächenwasser im Bodensee abkühlt, dann sinkt dies aufgrund des Dichteunterschieds in die Tiefe und treibt damit eine Zirkulation an, die den Transport von Nährstoffen und Sauerstoff in die Tiefe ermöglicht. Wenn es am Bodensee wärmer wird, gibt es damit im Winter keine oder weniger Zirkulation des Wassers. Solche Effekte kann ich auch in meinen Klimamodellen für die Ozeane beobachten. In die Tiefe wird dann kein Sauerstoff mehr transportiert. Für die Lebewesen am Grund des Sees hat das drastische Folgen – wenn beispielsweise die Fischeier nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Außerdem wird es mehr heiße Tage und extreme Wetterschwankungen geben. Das wird auch das landwirtschaftliche Bild am Bodensee verändern. Die Obstbauern etwa müssen ihre Plantagen besser schützen, etwa vor starkem Hagel.

Gehören Sie zu den optimistischen oder pessimistischen Klimaforschern?

Sowohl als auch. Mal ganz nüchtern naturwissenschaftlich betrachtet: Das CO 2 , das schon ausgestoßen ist, bleibt sehr lange in der Atmosphäre und es wird daher einen Klimawandel geben, den wir auch jetzt schon beobachten können. Mit den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen sehen wir bereits heute die zukünftigen Klimaveränderungen. Auf dieser Grundlage können wir Maßnahmen zum Klimaschutz treffen, um die Risiken des Klimawandels zu beschränken, und uns zusätzlich auf den Umgang mit den nicht mehr vermeidbaren Klimaveränderungen vorbereiten. Meine Forschung zeigt: Die Erde hat in der Vergangenheit schon sehr unterschiedliches Klima erlebt und kann Veränderung aushalten. Die Frage ist, an was und wie schnell wir Menschen uns als Lebewesen anpassen können oder ob wir die Risiken des Klimawandels nicht besser von vornherein begrenzen.

Zur Person

Julia Brugger ist 28 Jahre alt und kommt aus Konstanz. Seit ihrer Jugend ist sie aktive Läuferin, gewann zwei Mal den Konstanzer Frauenlauf. Nach dem Abitur an der Geschwister-Scholl-Schule studierte sie Physik in Konstanz, Bern und Potsdam. Für ihre Doktorarbeit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beschäftigt sie sich mit Zusammenhängen von Klimaeffekten und dem Massensterben von Arten in der Vergangenheit. Bis voraussichtlich 2019 bleibt sie in Potsdam und will danach ins Ausland. (sap)