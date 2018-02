Konstanz Erst baten sie ihn um Zigaretten, dann sollen zwei Männer einen 27-Jährigen ausgeraubt haben

Die Polizei sucht Zeugen, die ein mögliches Raubdelikt am frühen Sonntagmorgen in der Opelstraße beobachtet haben. Zwei zunächst Unbekannte sollen einen 27-Jährigen überfallen haben. Möglicherweise gab sich einer der beiden später selbst als Opfer aus.

Ein 27-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 4 Uhr morgens in der Opelstraße ausgeraubt worden. Laut Polizei war er zu Fuß Richtung Max-Stromeyer-Straße gegangen und war dort von zwei Männern um Zigaretten gebeten worden. Danach sei der 27-Jährige von den beiden Unbekannten verfolgt und aufgefordert worden, sie in einen Hinterhof zu begleiten. Dort hätten ihn die Männer angegriffen, worauf der 27-Jährige zu Boden gegangen sei.

Laut Polizei zog einer der Männer dem Geschädigten die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro aus der Hosentasche. Als Zeugen dies bemerkten, flüchtete er und sein Begleiter Richtung Max-Stromeyer-Straße.

Gab sich einer der Täter später als Opfer aus?

Etwa eine Stunde später habe ein 20-Jähriger laut Polizei gemeldet, er sei am Bahnhof Wollmatingen von unbekannten Personen bedroht worden, ihnen Geld zu geben. Bei der Überprüfung des 20-Jährigen bemerkten die Polizisten, dass sein Aussehen der Personenbeschreibung eines der Unbekannten des Raubdelikts in der Opelstraße entsprach. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob es sich bei dem 20-Jährigen um einen der Täter handelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zur Klärung unter (0 75 31) 995-0 zu melden.