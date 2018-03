Konstanz Erneut mehr als eine Million Übernachtungen: Die Touristen lieben Konstanz

Hohe Auslastung trotz der vielen Hotel-Neubauten in den letzten Jahren: Die Fremdenverkehrs-Zahlen in Konstanz sind auf hohem Niveau stabil. Im Landesvergleich erreicht die Stadt sogar einen Spitzenwert.

Eine Innenstadt ohne Kriegsschäden, das Konzil als historisches Ereignis von Weltgeltung, die Lage am Wasser und zahllose gut erreichbare Angebote in der Region: Das ist es, was Gäste auch im Jahr 2017 in großer Zahl nach Konstanz gezogen hat. Mehr als eine Million Übernachtungen hat die Marketing und Tourismus GmbH (MTK) ermittelt, damit bleibt Tourismus in der Stadt auf hohem Niveau stabil. MTK-Geschäftsführer Eric Thiel zeigte sich mit den Zahlen sehr zufrieden und geht davon aus, dass die Entwicklung weiter anhält. Die Werbung für Konstanz will er nun trotz des fortschreitenden Ausbaus der Hotelkapazitäten vor allem auf die Nebensaison ausrichten. Einige interessante Zahlen und Trends aus den Daten, die teils das Statistische Landesamt und teils die Stadt Konstanz erhoben haben: