Das Schreiben erstreckt sich auf zwei eng bedruckte Seiten, der Inhalt ist abstoßend: Antisemitische Äußerungen, krude Berichte aus der „Deutschen Nationalzeitung“ und am Ende die Leugnung des Holocausts: Ein Wollmatinger hat das Flugblatt am 16. Januar in seinem Briefkasten vorgefunden. Er möchte seinen Namen aus Furcht, dass der Urheber des Briefes zu anderen Mitteln greifen könnte, lieber nicht nennen.

Auf der zweiten Seite des Schreibens geht der Verfasser ausführlich darauf ein, dass es den Holocaust und die Massenvernichtungslager Auschwitz, Treblinka und andere nie gegeben habe – obwohl er sie gleichzeitig nennt.

Der Flugblatt-Fund war nicht der erste

„Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich ein solches Schreiben im Briefkasten finde“, berichtet der Konstanzer, der sich nun an den SÜDKURIER wandte. Beim ersten Mal habe er das Flugblatt entsorgt, dieses Mal habe er die Hotline des Verfassungsschutzes kontaktiert. „Der Text war noch heftiger als beim ersten Mal“, begründet er seinen Schritt. „Es ist falsch, wenn man nichts unternimmt gegen solche Personen.“

Meldung an Verfassungsschutz und Polizei

Der Verfasssungsschutz habe die Information aufgenommen und außerdem geraten, die Polizei zu informieren. Am 20. Januar hat der Konstanzer das Flugblatt nun auch der Polizei gemeldet, die nun ebenso wie beim ersten Fall im September wegen Volksverhetzung ermittelt.

Konstanz Leugnung des Holocausts und bestialische Schilderungen: Antisemitische Briefe in Konstanzer Briefkästen verteilt Das könnte Sie auch interessieren

Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagt Tatjana Deggelmann, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums, einige kriminaltechnische Untersuchungen stünden noch aus. Im Moment müsse gegen Unbekannt ermittelt werden, da es keine konkrete Spur gebe.

Bisher wurden etwa 20 Fälle gemeldet

Seit September 2019 seien etwa 20 Fälle der antisemitischen Flugblätter, die offensichtlich in mehreren Versionen und mit unterschiedlichen Titelzeilen existieren, angezeigt worden, so Deggelmann. Sie seien im ganzen Konstanzer Stadtgebiet verbreitet worden.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät Bürgern in ähnlichen Fällen, die Flugblätter möglichst wenig zu berühren, sie in Klarsichtfolie zu legen und sie bei der nächsten Polizeidienststelle abzugeben. Andernfalls sei es deutlich schwieriger, eventuelle Spuren zu sichern.