Konstanz Ergebnis von zehn Tagen Tempo-Kontrolle: Jedes 20. Fahrzeug in Konstanz geblitzt

Ergebnis von zehn Tagen Tempo-Kontrolle: Jedes 20. Fahrzeug in Konstanz geblitzt

304 von 6374 waren zu schnell: Bei einer Routinekontrolle der Geschwindigkeiten auf den Straßen in Konstanz wurde jedes 20. Fahrzeug geblitzt. Spitzenreiter unter den Temposündern waren laut Stadtverwaltung zwei Raser in der Reichenaustraße.

Mit über 102 Stundenkilometern sind zwei Autos in Konstanz unterwegs gewesen. Dies geht aus dem Ergebnis der Routinekontrollen von insgesamt 6374 Fahrzeugen in ganz Konstanz zwischen 9. und 18. Oktober im Stadtgebiet und den Ortsteilen hervor. Etwa jedes 20. Fahrzeug sei laut Mitteilung der Stadt in diesem Zeitraum wegen erhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden.

Die beiden größten Temposünder waren auf der Reichenaustraße in Richtung Schweiz mit über 100 Stundenkilometern unterwegs, erlaubt ist dort Tempo 60. Im November werden dort und an fünf weiteren festen Standorten – es handelt sich um die Mainaustraße, die Steinstraße, die Gartenstraße, die Laube und die Straße Im Loh – die lange geplanten festen Radarfallen eingebaut. Laut Stadt sind inzwischen die notwendigen Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Die Gesamtkosten für die Anlagen betragen 650 000 Euro.