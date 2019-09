„Ich finde es gut, dass das Fest im kleinen Rahmen stattfindet. Alle Generationen kommen und feiern zusammen. Das ist gut für das Zusammenleben im Ort“, erzählt Reinhard Schroff. | Bild: Scherrer, Aurelia

Viele Vereinsmitglieder und Besucher konnten das Wetterglück kaum glauben. Nach zwei Regenjahren konnte dieses Mal das Wollmatinger Dorffest bei bestem Sommerwetter veranstaltet werden. Zumindest über zwei laue Sommerabende konnten sich Veranstalter und Gäste freuen.

Besucherandrang bis knapp an die Einlasssperren

Der guten Stimmung taten auch die Regenschauer am gestrigen Sonntag keinen Abbruch. Im Gegenteil: Der ökumenische Freiluftgottesdienst im Engelsteig – exakt zu dieser Stunde fiel kein Regentropfen – war bestens besucht. „Für 200 Leute hatten wir Bänke aufgestellt und mussten dauernd weitere holen. Ich schätze, etwa 350 Besucher kamen zum Gottesdienst“, freute sich Daniel Groß, Vorsitzender des Vereins Wollmatinger Dorffest, der offen zugab: „Über eine Alternative bei Regen haben wir nie nachgedacht. Wir hätten halt spontan die Sonnenschirme umplatziert.“

Karsten Beekmann, Pfarrer der evangelischen Christuspfarrei, und die katholische Gemeindeassistentin Rebekka Lust gestalteten den ökumenischen Freiluft-Gottesdienst im Rahmen des Wollmatinger Dorffestes. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die beiden Dorffestabende bezeichnet Daniel Groß gar als „übermäßig schön“, denn „alle haben sich über das schöne Wetter gefreut. Man sah ausschließlich in freudestrahlende Gesichter und die Stimmung war gelöst und friedlich“, berichtet er. An beiden Abenden waren zu den Hochfrequenzzeiten jeweils knapp 3000 Menschen im Engelsteig. Bei der maximal zulässigen Besucherzahl von 3000 Personen auf dem Festgelände kamen die Veranstalter knapp an einer kurzfristigen Einlasssperre vorbei.

„Das Fest hat das gewisse Etwas. Man trifft auch die alten Generationen. Es ist eine Freude, dass auch die Senioren teilhaben. Alle Altersklassen schätzen das Fest, das für die Dorfgemeinschaft wichtig ist“, findet Anna Siegle. | Bild: Scherrer, Aurelia

Lieber Schweißperlen als Regentropfen im Gesicht

Die ausrichtenden Vereine hatten viel zu tun. „Lieber Schweißperlen als Regentropfen im Gesicht beim Schaffen“, formulierte Groß das Credo. Die Schauer am Sonntag hatten keine allzu großen Auswirkungen auf die Bilanz. „Nach zwei Regenjahren war es der Lohn für die ganze Mühe, die sich alle Vereine geben.“

Viel Betrieb beim Dorffest im Engelsteig: Viel mehr Besucher hätten die Veranstalter nicht mehr auf den Festplatz lassen dürfen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Groß hatte im Vorfeld des Dorffestes noch bekannt gegeben, der Oberbürgermeister werde das Fest nicht eröffnen, da sich die Veranstalter aus dem Wahlkampf heraushalten wollten. Und doch trat Uli Burchardt zur Eröffnung auf die Bühne und begrüßte die Besucher. „Er hat sich ja ganz kurz gefasst“, beschwichtigt Daniel Groß und fügt an: „Außerdem haben wir ausgemacht, dass erst im Februar 2020 der Wahlkampf beginnt.“

„Beim Dorffest habe ich immer viele Klassenkameraden aus meiner Zeit an der Grundschule Wollmatingen und der Haidelmoosschule getroffen. Seit zwölf Jahren kommt der Jahrgang 1956 am Dorffest-Sonntag zum Klassen-Hock zusammen“, berichtet Margit Grögor. | Bild: Scherrer, Aurelia

Oberbürgermeister verspricht Taborturm-Wiederaufbau

Vize-Vorstand Kilian Stadelhofer hat den OB-Besuch für Überzeugungsarbeit bezüglich Wollmatinger Angelegenheiten genutzt. Der im Jahr 2002 gesprengte Taborturm wird von zahlreichen Wollmatingern schmerzlich vermisst. Stadelhofer insistierte auf den Wiederaufbau des Turmes. „Der OB hat versprochen, dass er die Schirmherrschaft übernimmt“, berichtet Stadelhofer. „Jetzt erwarten wir auch, dass er das Projekt noch rechtzeitig vor der OB-Wahl anschubst.“

Änderungsbedarf hinsichtlich des Wollmatinger Dorffestes kann Daniel Groß nicht ausmachen. „Das Gesundschrumpfen hatte viele Vorteile. Mehr Stände können wir im Engelsteig auch gar nicht unterbringen“, sagt Mitorganisator Groß.

„Das Wollmatinger Dorffest ist sehr heimelig und kommunikativ. Seit der Neuorganisation ist die Veranstaltung wieder mehr auf die Einheimischen ausgerichtet“, sagt Georg Geiger. | Bild: Scherrer, Aurelia