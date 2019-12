von Cindy Beisert

Wenn die Zeilen des Ball-Spiels „Kirschen gegessen“ durch den Slogan „Plastik verwendet“ ersetzt werden, ist klar, hier sind Jugendliche am Werk, die verändern wollen. Aber was tun, wenn jeden Tag mehr Müll produziert wird und die Welt in Plastik zu versinken scheint? Die Jugendtheatergruppe geht dem Thema in „Plastik – nicht ganz ohne“ nach.

„Unser Land ist so vermüllt, dass es nicht mehr zum Aushalten ist.“ Deutschlands Politiker sind hilfslos und wenden sich verzweifelt an den Superhelden Herkules. Dieser reagiert verwirrt, denn er kann das Problem mit dem „durchsichtigen Stoff“, in den die Menschen alles verpacken, nicht nachvollziehen. Kann und wird er Deutschland aus dem Plastikmüll retten? In gemeinsamer Stückentwicklung mit Regisseurin Silke Schneider und ausgestattet von Joachim Steiner haben sich die Zwölf- bis 20-Jährigen über Improvisationstheater und Aufklärungsarbeit mit dem Thema vertraut gemacht. Dabei hat die Gruppe unter anderem durch Selbstbeobachtung im Konsumverhalten, Umfragen und Vergleiche des (unverpackten) Einkaufs sowie gegenseitige Aufklärung mit oft schockierenden Zahlen dem Thema angenähert. Dass es dieses Mal ein politisches Stück mit gesellschaftskritischem Inhalt geworden ist, sei die fast einstimmige Entscheidung der Jugendlichen gewesen.

Die Termine Die Jugendtheatergruppe zeigt „Plastik – nicht ganz ohne“ unter Regie von Silke Schneider am 7., 8. und 18. Dezember in der Werkstatt des Theater Konstanz. Empfohlen ist das Stück für Kinder ab acht Jahren. Die Tickets kosten elf Euro und sind beim Theater Konstanz erhältlich.

Entstanden ist ein Stück, das humorvoll und basierend auf den Alltagserfahrungen der Jugendlichen den Umgang mit und die Auswirkungen von Plastikmüll vor Augen führt. Abschließend gibt es Tipps zur Müllreduzierung und zur Wiederverwertung. „Jeder Mensch kann was verändern“, sagt Schauspielerin und Schülerin Rachel James. Sie sei nicht die Einzige der Gruppe, die jetzt bewusster einkaufe und zunehmend auf Verpackung, vor allem bei Kosmetikprodukten, verzichte. Veränderung fange schließlich im Kleinen an und jeder könne und solle seinen Teil dazu beitragen. In Deutschland werden stündlich 1,9 Millionen Einweg-Plastikflaschen verbraucht. Würde man diese aufeinanderstapeln, ergäbe das pro Jahr 14 Mal der Weg von der Erde bis zum Mond – und das nur in Deutschland.