Konstanz Erdrückende Bürokratie: Vereinsvorstände klagen über hohe Belastung bei der Umsetzung der Datenschutzverordnung

Es kostet Geld, bereitwilliges Personal und sehr viel Zeit: Vereinsvorstände berichten über ihre ersten Erfahrungen mit der Umsetzung der EU-Datenschutzverordnung. Die Unsicherheit, Fehler zu machen und angreifbar zu werden, treibt dabei viele um. Auch kleine Betriebe klagen über die enorme Belastung durch den Verwaltungsaufwand

Jetzt ist sie in Kraft: Tagelang surrt eine Mail nach der anderen in die Postfächer europäischer Geschäftsleute, Vereine, Privatpersonen: Ob man den Newsletter weiter abonnieren wolle, fragt der Versender und erklärt, dass die Daten des Empfängers nicht an Dritte weitergegeben würden. Was sich hinter der Abkürzung DSGVO, Datenschutzgrundverordnung der EU, verbirgt, sorgt für Diskussionen, Unsicherheit und jede Menge Arbeit bei Vereinen, aber auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ein kleiner Einblick in die Gemütslage der Konstanzer Vereins- und Geschäftswelt.