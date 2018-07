von Larissa Hamann

Im Darknet, dem besonders verschlüsselten Bereich des Internets, lautete sein Deckname Moskau. Bei Moskau gab es Drogen. Ecstasy, Amphetamine sowie Haschisch, verschickt zur anonymen Abholung an gefälschte Adressen von Packstationen in Konstanz und Singen. Doch ist dieser 28 Jahre alte Mann aus dem nordrhein-westfälischen Dinslaken tatsächlich Moskau? Das ist die entscheidende Frage, die das Landgericht Konstanz in einem zweitägigen Prozess jüngst zu klären hatte. Und am Ende angesichts einer erdrückenden Last von Indizien urteilte: Ja, der Mann auf der Anklagebank muss Moskau gewesen sein. Die zwei Berufsrichter und die zwei Schöffen verurteilten ihn zu vier Jahren und drei Monaten Haft sowie zu einer Geldstrafe von 3700 Euro.

Einschlägig vorbestraft: Angeklagter handelte schon früher mit Drogen

Der jetzt Verurteilte stand dabei nicht das erste Mal wegen Drogenhandels vor Gericht. Denn lange bevor ihn die Staatsanwaltschaft Konstanz – zuständig wegen der Packstation-Adressen in Konstanz und Singen – anklagte, war er schon einmal zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Früh kam er in den offenen Vollzug, war also nicht mehr im Gefängnis eingesperrt. Und schnell, so die Überzeugung des Gerichts, fing er wieder mit dem Verkauf von verbotenen Betäubungsmitteln an.

Zu viele Parallelen für einen schlichten Zufall

Ob es aber mit letzter Sicherheit so war, sei nicht erwiesen, sagt Pflichtverteidiger Ali Al-Rashid vor dem Landgericht. Mehrfach behauptet er, man habe gekonnt und versiert Indizien auf seinen Mandaten gelenkt. Das überzeugt die Kammer freilich nicht: Zu ähnlich seien die persönlichen Parallelen zwischen dem Mann mit Tarnname Moskau und dem Angeklagten, wie er im Untergrundforum "Deutschland im Deep Web" chattete. Der Vorsitzende Richter Anro Hornstein fasst es dann so zusammen: "Dass so viele Zufälle zugleich auftreten, halten wir für unwahrscheinlich."

Die Festnahme eines anderen Mannes brachte Ermittler auf Moskaus Spur

Der Prozess wirft aber auch ein Licht darauf, wie überhaupt in den Tiefen des Darknet ermittelt wird. Nur selten werden dort begangene Straftaten überhaupt aufgedeckt, und auch auf die Spur von Moskau stieß die Polizei eher zufällig. Im Dezember 2015 nahm sie einen anderen Drogenhändler fest, der ebenfalls unter einem Decknamen im Untergrundforum "Deutschland im Deep Web" Betäubungsmittel gekauft hatte und sich diese anonym mit einer gefälschten Adresse an eine Konstanzer DHL-Packstation liefern ließ. Der Festgenommene wurde schließlich zum Helfer der Ermittler, denn ein Verdeckter Ermittler des Stuttgarter Landeskriminalamts (LKA) verwendete das Nutzerkonto weiter, um mehr über Moskau herauszufinden.

Legenden, Drogenbestellung, Tauschgeschäft: Wie die Polizei arbeitete

Wie die Polizei in solchen Fällen arbeitet, zeigt sich während der Verhandlung in vielen Details. So erfinden Beamte Legenden, zum Beispiel die: Die fünfmonatige Funkstille gegenüber Moskau lassen sie mit einer Lüge erklären. So legen sie immer neue Fährten aus, um Moskau zu Auskünften über vergangene Taten, Haftstrafen und ambulante Drogentherapien, Arbeitsverhältnisse, Studiumspläne sowie Qualität und Preise der Betäubungsmittel anzuregen. So kommt es am Schluss so weit, dass das LKA selbst Drogen bei Moskau bestellt und als Gegenleistung Sportbekleidung anbietet. Moskau macht mit und nennt als Lieferadresse eine Packstation in Dinslaken, wo Moskau die Ware am Ende persönlich abholt. Festgehalten auf Videos, die die Polizei verdeckt macht.

Am Ende stürmt ein Spezialkommando die Wohnung von Moskau

Und das Arsenal, mit dem die Ermittler Dealern auf den Leib rücken, ist noch größer. Denn sie setzen nicht nur auf ihren Lockvogel, sondern überwachen bei dem Tatverdächtigen auch Telefon und Internetverbindungen und vergleichen die gewonnen Informationen mit den Gesprächsprotokollen aus dem Darknet. Am Ende kommt sogar noch ein Spezialkommando zum Einsatz. Im Oktober 2016 stürmt es die Wohnung von Moskau und findet zahlreiche Indizien, wie zum Beispiel eine gefälschte goldene Magnetkarte und eine SIM-Karte für die zuvor mapipulierten Paketstationen, geringe Mengen Amphetamin, Haschisch, Sportkleidung sowie Geld im Spülkasten der Toilette. All das kann eine Übereinstimmung des Angeklagten mit Moskau nahelegen. Hinzu kommt noch ein, allerdings etwas undeutlicher, genetischer Fingerabruck auf der Außenseite einer Paketmarke.

Richtig harte Beweise fanden die Ermittler allerdings nicht

Dennoch bleibe es letzten Endes bei Indizien, wie der Pflichtverteidiger Ali Al-Rashid aus einer Kanzlei in Essen während der zweitägigen Verhandlung immer wieder betont: "Man könnte die Sache auch in eine andere Richtung lesen. Es sind halt nur Indizien." Den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft setzt der Rechtsanwalt außerdem entgegen, dass man bei der Wohnungsdurchsuchung keine Adressen, Paketmarken oder Verpackungsmaterialen wie Tütchen gefunden habe sowie keinen ausdrücklichen Nachweis über Darknet-Verbindungen habe erbringen können. Der Angeklagte, sagt sein Anwalt, habe die Pakete zwar abgeholt, aber keine Kenntnis von deren Inhalt gehabt. Auch die gefundenen Folien seien lediglich zur Aufbewahrung von Fischen gewesen.

Für "Im Zweifel für den Angeklagten" waren die Hinweise zu erdrückend

Zu der Frage, ob gegen das Urteil Revision eingelegt werde, will sich Rechtsanwalt Al-Rashid nach Ende der Verhandlung zunächst nicht äußern. Ob der vom Landgericht Verurteilte nun Moskau ist oder nicht – mit letzter Gewissheit weiß es in diesem Prozess wohl nur der Angeklagte selbst. Doch was die Polizei ermittelt hat, wiegt so schwer, dass sich der 28-Jährige vor dem Landgericht eben nicht auf die Formel "In Zweifel für den Angeklagten" verlassen kann.

Indizien und Beweise Was lässt sich eine Täterschaft belegen? Juristen unterscheiden zwischen verschiedenen Kategrien von Informationen mit jeweils unterschiedlicher Aussagekraft. Am schwächsten sind Behauptungen, dann folgen Indizien und schließlich Beweise. Ein Indiz ist dabei ein Hinweis, der es – vor allen im Verbindung mit anderen Indizien – zulässt, einen Rückschluss zu ziehen, der in seiner Aussagekraft einer Tatsache nahekommt. Im Strafprozess werden Indizien genauso in die Beweisaufnahme eingeführt wie andere Beweise (zum Beispiel Fingerabdrücke, Zeugenaussagen und mehr). Falls die Indzien in der Gesamtschau ein hinreichend klares Bild ergeben, dass dem Angeklagten eine Tat nachzuweisen sei, ist ein Schuldspruch auch ohne klassische Beweise oder ein Geständnis möglich. Dabei gilt auch in Verhandlungen, die gemeinhin als Indizienprozess bezeichnet werden, dass nur zulässige Beweismittel in den Prozess eingeführt werden dürfen.

