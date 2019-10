Für seine kriminielle Energie war der Mann bekannt und deswegen war er bereits für mehrere Jahre in Haft. Nun werfen Ermittlungsbehörden dem 56-Jährigen mehrere Einbrüche in Gaststätten und Einbruchsversuche vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung erklären.

Ziel der Beutezüge laut Polizei: Bargeld, Laptops, Mobiltelefone

Eine Streife des Konstanzer Reviers kontrollierte den Mann in der Nacht auf Montag in der Hussenstraße. Dabei habe er eingeräumt, bei einem kurz zuvor begangenen Einbruch in ein Lokal an der Emmishofer Straße den von ihm mitgeführten Laptop sowie ein Mobiltelefon gestohlen zu haben. Bei seinen Beutezügen habe es der Verdächtige insbesondere auf Bargeld, Laptops und Mobiltelefone abgesehen gehabt, so die Polizei.

Der Haftrichter ordnete gegen ihn Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Polizei gegen den 56-Jährigen dauern an.