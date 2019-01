"Er, 23 Jahre: Suche die hübsche blonde Dame, welche mir heute um 16.20 Uhr im Bus der Linie 1 Richtung Staad gegenüber saß. Hatte leider keine Möglichkeit, sie auf einen Kaffee einzuladen, da sie bereits am Salzberg ausgestiegen ist. Würde mich über ein Wiedersehen freuen."

Mittwochnachmittag in einem Café in Konstanz. Es herrscht Trubel, viele Gesprächsfetzen fliegen durch den Raum. Paare, Freunde, Kollegen treffen sich. Der perfekt Ort, um die Liebe fürs Leben kennenzulernen. Möglich, doch die Realität sieht oft anders aus: "Einfach mal jemanden ansprechen", sagt Philip Reisky, "das machen wir heute viel zu selten."

Philip Reisky betreibt seit fünf Jahren die Seite Spotted Konstanz. | Bild: Oliver Hanser

Der 26-Jährige hat die Seite Spotted Konstanz ins Leben gerufen. Sein Job: Fremde zusammenbringen, die sich eineinander kennenlernen wollen.

Das Ansprechen für Schüchterne

Als sein Vater von der Seite erfuhr, habe der nur gesagt: "Ich habe deine Mutter damals einfach angetanzt." Reisky lacht. "Heute ist das aber nicht mehr so, es findet viel über das Smartphone statt."

"Spotted" bedeutet übersetzt "entdeckt". Das Prinzip der Facebook-Seite stützt sich darauf: Wer im Café, in der Disko oder an anderen Orten in Konstanz jemanden gesehen hat, kann sich mit einer privaten Nachricht an Spotted wenden. "Manchmal ist man schüchtern und traut sich nicht, die Person anzusprechen", sagt Reisky. Spotted postet einen Beitrag, in dem die gesuchte Person mit Datum, Uhrzeit und Merkmalen beschrieben wird.

"Ich, männlich, suche die beiden Mädels, die am 21.Dezember gegen etwa 13.35 Uhr an der Ampel bei der Rheinbrücke in Konstanz neben mir mit einem silbernen Auto, mit Schweizer Kennzeichen standen und zu mir hinüber gewunken und gelächelt haben. Ich war im Dienst und habe auch rüber geschaut und gelacht. Ihr seid vor dem Klinikum Konstanz Richtung Petershausen Ost gefahren. Meldet euch."

Die Seite wächst seit fünf Jahren

Die Idee für die Seite hat Reisky aus Ravensburg. Er war dort vor etwa sechs Jahren öfter als DJ unterwegs. Die sogenannten "Spotted-Partys", bei denen bewusst Singles zusammengebracht werden sollten, waren dort ein etabliertes Format. "Ich fand die Idee gut und wollte das auch in Konstanz einführen", erinnert sich Reisky.

Von anfangs rund 200 Abonnenten hat sich die Seite auf mittlerweile über 6000 gesteigert. Seit etwa zwei Jahren hat Reisky deshalb Unterstützung von Sarah Kroschweski, die ebenfalls Suchen postet und Nachrichten beantwortet.

Ist das Grey am Samstagabend voll, erhalten Reisky und seine Kollegin am Sonntag rund 30 Nachrichten. "Viele von denen, die uns Nachrichten schicken, haben sich einfach verguckt", sagt Reisky. Je präziser die Beschreibung, desto höher ist die Chance, dass die gesuchte Person gefunden werden kann. "Etwa die Hälfte der Leute wird gefunden", sagt Reisky.

Die Anzahl der vermittelten Paare ist unbekannt

Bei einem befreundeten Paar hat die Verkupplung funktioniert. Er war als Lichttechniker in einem Club tätig, einer Besucherin ist er aufgefallen. Sie hat ihn gespotted, mittlerweile sind die beiden seit drei Jahren zusammen. Im Januar krönten sie ihr Glück mit ihrem ersten Kind.

Wie die Liebesgeschichten weitergehen, erfährt das Spotted-Team aber nur selten. "Es wäre schön zu wissen, wie viele tatsächlich noch zusammen sind", sagt Reisky. Einige würden sich nach der Vermittlung noch einmal zurückmelden, um sich zu bedanken.

"Du warst auf deinem roten Roller, haben uns kurz unterhalten an der Ampel in der Europastraße nach der Schänzle Brücke Richtung Paradies Tunnel. Hattest deine Kopfhörer abgenommen und sagtest es sei sehr kalt..... Dann wurde es grün. Ich glaube du hattest eine schwarze Leggings an, wahrscheinlich bist du nach dem Training nach Hause gefahren."

Eigentlich ist Reisky Immobilienmakler, die Facebook-Seite ist ein Hobby. Seine Motivation: "Ich kann Leute mit der Seite vielleicht glücklich machen." Er selbst lebt in Radolfzell und ist seit gut einem Jahr glücklich verheiratet.

Die Leute, die Spotted Konstanz kontaktieren, seien meist zwsichen 20 und 25 Jahren. Es gab aber auch schon Ausnahmen: Ein 39-Jähriger habe mal geschrieben, dass er Single und auf der Suche nach einer Frau zum Spazierengehen oder Sportmachen sei. "Sehr viele Frauen haben ihm geschrieben, dass er sich doch mal melden soll."

Kreative Suchanfragen

Grundsätzlich melden sich bei Reisky und seiner Kollegin mehr Männer. "Ich verstehe, dass viele Männer schüchtern sind, wenn eine Frau mit ihren Freundinnen im Club ist", sagt Reisky. "Da würde ich mich auch nicht trauen, jemanden anzusprechen."

In Erinnerung geblieben ist dem 26-Jährigen ein Fall: Eine Frau hatte Spotted geschrieben, dass sie im Stau in Konstanz zehn Minuten lang neben einem Auto gefahren sei. Sie und der Fahrer des anderen Autos hätten sich an jeder Ampel angegrinst. "Das Lustige ist: Auch er hat uns wegen ihr geschrieben", sagt Reisky.

Die Nutzer werden bei den Anfragen auch kreativ. So hat ein Konstanzer nach einer Alibi-Freundin für Weihnachten gesucht:

"Suche Alibi Freundin für Weihnachten: Du solltest zwischen 29 und 36 Jahre alt sein, Heiligabend Zeit haben, bereit sein, deine Schwiegermama kennenzulernen, gut lügen können und dir eine kreative, romantische Geschichte zwecks unserem Kennenlernen ausdenken können. Bezahlung erfolgt per Tante's köstlichem Weihnachtsessen und sicher auch Geschenken. Bei erfolgreicher Ausführung winkt Zweitbestellung für Silvester. Bewerbung und Details per Privatnachricht."

Reisky will die Reichweite seiner Seite weiter vergrößern, damit künftig noch mehr potenzielle Pärchen zusammengebracht werden können – egal ob sie sich an der Supermarktkasse, im Café oder in der Disko getroffen haben.