von Janina Käppel

Sengende Hitze auf der Baustelle

Die Sonne brennt, in der Baugrube gibt es weder Schatten noch einen kühlenden Luftzug, die trockene Erde reflektiert die Hitze. Florian Werkmeister läuft der Schweiß über das Gesicht. Er ist Facharbeiter im Straßen- und Tiefbau und arbeitet auf der Baustelle Tunnel Reichenauer Waldsiedlung an der B33.

Florian Werkmeister an der Baugrube zum Tunnelbau an der B33. Wegen der Erdhaufen und Steine wird die Hitze vom Boden reflektiert. | Bild: Janina Käppel

„Mir macht die Hitze nicht so viel aus, ich habe noch nie Sonnenbrand gehabt“, sagt er. Dennoch freut er sich schon auf 17 Uhr, wenn die Arbeitszeit vorbei ist und er eine kalte Dusche nehmen kann. Auf der Baustelle wird gerade von 6 bis 16 Uhr gearbeitet, um die Hitze wenigstens etwas zu umgehen.

Arbeitsschuhe müssen die Arbeiter tragen, lange Hosen eigentlich auch. Momentan werden auch kurze Hosen geduldet, genauso wie ein kurzes Oberteil. Ein Kleidungsstück muss in Warnfarben sein. Solange die Arbeiter nicht im öffentlichen Straßenverkehr tätig sind, reicht das.

Strohhut statt Bauhelm

Werkmeisters Arbeit heute ist das Kanallegen. Und das ausgerechnet bei 35 Grad im Schatten und Hitzewarnung. Dafür kann er heute nur einen Strohhut tragen, vom Betrieb gestellt, da er nicht unter einem Bagger oder Kran arbeitet. Darunter staut sich die Hitze nicht so sehr wie unter den schweren Schutzhelmen, die man von Baustellen kennt.

Als Maßnahme gegen die heißen Temperaturen trinkt Werkmeister viel, drei Liter am Tag. Ab 25 Grad muss der Arbeitgeber Getränke bereitstellen, das schreibt die Berufsgenossenschaft Bau vor, genauso wie Sonnencreme auf der Baustelle.

Florian Werkmeister arbeitet auf der Baustelle. Dort ist es momentan unfassbar heiß. | Bild: Janina Käppel

Gegen einen kalten Bürojob möchte Werkmeister seinen Arbeitsplatz trotzdem auf keinen Fall eintauschen. „Ich kann nicht die ganze Zeit in einem gekühlten Raum bleiben. Eine Stunde darin, und ich bin am nächsten Tag krank. Dann lieber draußen.“

Auf nächste Woche freut er sich dennoch: „20 Grad warm soll es werden, das sind optimale Temperaturen zum Schaffen.“

Bei über 400 °C werden Pizzen gebacken

435 °C, so heiß ist der Pizzaofen. Momentan läuft nur eine der vier Schienen, der Ofen strahlt dennoch unfassbar viel Hitze ab. Sieben Kühlgeräte stehen in dem Raum, jedes einzelne gibt warme Luft ab. Schon nach einem kurzen Aufenthalt hier drinnen beginnt man zu schwitzen.

Über 400 °C ist der Pizzaofen heiß, mit dem Sanel Weniger die Pizzen backt. | Bild: Janina Käppel

Nach 40 Grad fühle es sich schon an, sagt Sanel Weniger. Er ist Schichtleiter bei Domino's, da fällt ihm auch die Aufgabe des Pizzabackens zu. Fast direkt vor dem heißen Pizzaofen steht er, wenn er die Pizzen belegt. Gerade die ständige Bewegung dabei sorgt dafür, dass er viel ins Schwitzen kommt. „Würde ich jetzt nur sitzen, wäre das etwas anderes“, meint er.

Auch im Verkaufsraum ist es wärmer als draußen. Die Luft vom Ventilator ist genauso warm, Kühlung bringt er nicht. In der Pause stellt sich Weniger manchmal für ein paar Minuten in das 10 Grad kalte Kühlhaus, so oft wie möglich ist er sonst draußen vor der Tür.

Die Kunden bestellen nicht genug Salat

Eine Klimaanlage gibt es nicht, die würde wohl auch nicht viel ändern. Der Luftabzug der heißen Luft aus dem Ofen ist hier das Wichtigste.

Sanel Weniger, Schichtleiter bei Domino‘s, beim Belegen einer Pizza. „Das geht mittlerweile fast automatisch“, sagt er. Deshalb braucht er pro Pizza nicht lange. | Bild: Janina Käppel

Die Arbeitszeit ist von 10 bis 24 Uhr, in zwei Schichten geteilt. An schwülen Abenden ist die Spätschicht nicht wirklich besser. „Wenn man dann den Boden putzt, verdampft das Wasser und die Luftfeuchtigkeit steigt extrem hoch“, erzählt Weniger.

Am Schlimmsten sind die Zeiten mit viel Andrang. Die sind um 20 Uhr und noch einmal um halb 11 Uhr abends. Da laufen dann auch mal zwei oder mehr Schienen des Ofens, gerade am Sonntag. „Ich wünschte, die Leute würden momentan mehr Salat bestellen“, sagt Weniger.

Dass der Regen am Wochenende wirklich komme, daran glaube er nicht. „Ich hoffe jedes Mal darauf“, sagt er.

„So langsam bekomme ich entzündete Stellen“

Ob sommerliche 30 Grad im Schatten oder Minusgrade im Winter, als Landschaftsgärtner ist man immer draußen. So geht es Werner Wermuth, der bei den Technischen Betrieben in Konstanz beschäftigt ist.

Werner Wermuth, Landschaftsgärtner der TBK, arbeitet auf einem Fußballplatz in Fürstenberg. | Bild: Janina Käppel

Er komme eigentlich ganz gut mit der Hitze klar, sagt er. Er schwitze nicht so viel. Jeden Morgen cremt er sich mit Sonnencreme Lichtschutzfaktor 50 ein, bevor er zur Arbeit geht. Die wird vom Betrieb gestellt, genauso wie Anti-Mückenspray. Vor der direkten Sonneneinstrahlung schützt ihn eine Schirmmütze. Mittlerweile ist sie so ausgebleicht, dass ihre blaue Farbe nur noch schwer zu erkennen ist. „So langsam bekomme ich entzündete Stellen auf dem Kopf vom Schwitzen“, sagt Wermuth. Deshalb möchte er demnächst wieder seinen Strohhut mitbringen.

Fünf Liter Wasser pro Tag

Fünf Liter Wasser trinkt er jeden Tag. Das packt er morgens mit seinem Mittagessen in Kühlakkus. Die Arbeit strengt an, danach müsse er sich erst einmal eine Stunde hinlegen, erzählt er.

Arbeitsschuhe müssen sein, ebenso wie Handschuhe. Die gibt es aber speziell für den Sommer, mit besonders leichtem Material.

Die Leistungsfähigkeit in der Mittagshitze nehme schon ab, sagt Wermuth. Deshalb fängt sein Team im Hochsommer schon um halb sieben mit der Arbeit an. Mittags versuchen sie, so weit es geht, im Schatten zu arbeiten.

Werner Wermuth verbessert auf dem Fußballplatz kaputte Rasenstellen. Schatten gibt es hier nicht. | Bild: Janina Käppel

Heute werden auf einem Fußballplatz in Fürstenberg die kaputten Rasenstellen mit Rollrasen ausgebessert. Eine schweißtreibende Arbeit, die komplette Rolle wiegt fast 200 Kilogramm und Schatten gibt es hier keinen. Das Schlimmste aber seien Arbeiten in Dachgärten, meint der Landschaftsgärtner.

Die Mittagspause verbringt er immer im Schatten. Manchmal hat er die Chance auf eine ganz besondere Form der Abkühlung. „Wenn wir am See arbeiten, gehe ich ab und an mal schwimmen“, sagt Wermuth.

Katastrophale Hitze im Hähnchenwagen

„Es ist eine Katastrophe“, beschreibt Alexandra Makola ihren Arbeitsplatz bei der derzeitigen Hitzewelle. Sie ist Inhaberin des Hähnchenstands Güggeli Express.

Alexandra Makola in ihrem Hähnchenstand Güggeli Express. Die Temperaturen darin haben teilweise 60 bis 80 Grad, glaubt sie. | Bild: Janina Käppel

Den ganzen Tag steht sie im kleinen Verkaufswagen, der mit zwölf Grills gefüllt ist. Gute 160 °C wird so ein Hähnchengrill heiß. Die Temperatur ist wichtig, um die Salmonellen-Bakterien abzutöten. Zwei der Grills sind mindestens am Laufen.

Die Luft steht im Wagen, auf 60 bis 80 Grad schätzt Makola die Temperaturen. Neben dem Wagen gibt es eine Bank unter einem Sonnenschirm. Er hat eine spezielle Beschichtung, die vor den UV-Strahlen schützt. Deshalb kann man hier etwas abkühlen. Kostenloses Wasser erhalten alle Mitarbeiter, das kann man im Kühlschrank lagern.

Von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends hat der Wagen auf. Die schlimmsten Tageszeiten seien mittags und abends, wenn sich die Hitze staue. Ausweichen können sie der Hitze aber nicht. „Wir müssen da sein, wenn die Kundschaft essen will“, so Alexandra Makola.

Alexandra Makola verpackt für eine Kundin ein Hähnchen vom Grill. Dieser ist bis zu 160 °C heiß. | Bild: Janina Käppel

Am Schlimmsten ist das Weinfest, sagt Makola

Am Schlimmsten ist es an Festen, zum Beispiel dem Weinfest der Reichenau. Drei Tage lang laufen dort alle 14 Grills, von morgens bis abends. Durchgehend ist es heiß. „Nichts für Weicheier“, sagt die Hähnchenstand-Besitzerin.

Am besten findet sie es, wenn es schon vor dem eigentlichen Sommer eine Hitzewelle gibt. Wenn die 40 Grad schon waren, seien die 30 Grad im Sommer gar nicht so schlimm, sagt sie. Insgesamt freut sich Makola auf den Winter: „Dann ist es toll hier, kuschelig warm.“