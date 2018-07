Kerstin Krieglstein ist derzeit noch Dekanin der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Laut der Mitteilung der Universität Konstanz wurde sie mit großer Mehrheit zur Nachfolgerin Ulrich Rüdigers gewählt. Damit hat sich die 54-Jähriger gegen Martin Scheffner durchgesetzt. Er ist Professor für Zelluläre Biochemie in Konstanz.

In einer ersten Stellungnahme sagte Kerstin Krieglstein: "Es ist mir eine große Freude und Ehre, die Universität Konstanz in den kommenden Jahren als ihre Rektorin zu vertreten. Mir ist wichtig, mein Engagement in der Hochschulleitung in einer pulsierenden, wissenschaftsbejahenden, kompetitiven Universität einzubringen. Die Universität Konstanz ist genau diese Universität."

Lesen Sie hier das große Interview mit Kerstin Krieglstein

Ute Frevert, Leiterin der Findungskommission, bezeichnete Krieglstein in ihrer Gratulation als "exzellente Wissenschaftlerin" und "sehr erfahrene Wissenschaftsmanagerin".

Ulrich Rüdiger verlässt die Universität Konstanz und wird neuer Rektor der RWTH Aachen, wo er bereits studiert hat. Für seine Nachfolge hatten sich laut der Mitteilung der Univsersität 21 Personen beworben, vier Frauen und zwei Männer wurden daraufhin von der Findungskommission aus Senat und Universitätsrat zur Vorstellung eingeladen, Kerstin Krieglstein und Martin Scheffner wurden schließlich dem Wissenschaftsministerium zur Wahl vorgeschlagen.

