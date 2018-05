Konstanz Ente mit seltsamem Halsschmuck: Peilsender hängt lose vor der Brust

Eine Ente mit einem vor der Brust baumelnden Peilsender hat im Konstanzer Rheinstrandbad Aufsehen erregt. Die Forscher vom Max-Planck-Institut beruhigen: Der lockere Sender beeinträchtige den Vogel nicht. Dieser ist Teil eines Forschungsprojekts, der Sender falle nach gewisser Zeit von selbst ab.

Aufregung um eine Ente: Im Rheinstrandbad beobachten Richard Brems und andere eine Stockenten-Dame, der ein Sender mit Riemen über die Brust baumelt. Die Augenzeugen fragen sich, ob das Tier durch die Technik nicht beeinträchtigt wird. Recherchen ergeben: Die Stockentendame ist Teil eines internationalen Forschungsprojekts, und in diesem Fall war der Sender tatsächlich verrutscht. Üblicherweise sitzt er am Rücken des Tiers, gehalten von einem flexiblen Band. Dieses war bei der Ente im Bad wohl gerissen.

Vertreter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell, die unter anderem hinter dem Projekt stehen, wollen das Tier nun vom Sender befreien. Sie sind froh über den Hinweis und ermuntern Bürger dazu, das Projekt über Fotos von Enten mit Sendern zu begleiten. Die Forscher haben die Wegstrecken im Blick, die Stockenten zurücklegen, eine der weltweit häufigsten Art unter den Wasservögeln.

Forscher erhoffen Erkenntnisse über die Vogelgrippe

Denn der Allerweltsvogel ist gut für Überraschungen. Während manche Tiere am Standort bleiben, gehen andere im Frühjahr auf große Tour, nutzen dabei beispielsweise günstige Föhnwinde. Manchmal legen sie innerhalb weniger Tage hunderte Kilometer zurück und fliegen etwa vom Bodensee nach Polen oder Tschechien. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, in welchen Räumen sich die Vögel bewegen, was sie da machen und was die Beweggründe für den großen Flug sind. In einem zweiten Projekt haben die Forscher die Ausbreitung der Vogelgrippe im Blick. Denn Stockenten gehören zu den wenigen Arten, die nur selten erkranken. Sie könnten aber eine zentrale Rolle bei der Ausbreitung des Virus spielen.

Michael Quetting: "Sender beeinträchtigen die Enten nicht"

Dass die gesichtete Ente vom Ornithologischen Institut mit den Sendern versehen wurde, bestätigt Laborleiter Michael Quetting. Sie ist eines von mehreren Dutzend Tieren, die an diversen Stellen des westlichen Bodensees mit satellitengestützten Positionsbestimmern ausgestattet wurden. Diese erfassen stündlich den Aufenthaltsort der Ente und melden ihn über Mobilfunk den Forschern. Alle Versuche des Instituts müssten ein Genehmigungsverfahren durchlaufen, bei der auch eine Ethikkommission in Freiburg eingeschaltet sei, so Quetting. Die Sender seien mit etwa 20 Gramm ziemlich leicht. Sie beeinträchtigten die Enten im Alltag nicht und seien so konstruiert, dass sie nach einiger Zeit von selbst abfallen. Die Wissenschaftler sammeln sie dann ein. Dank der Sender wissen sie genau, welche Ente sich wo aufhält und welche Strecken sie zurückgelegt hat.

Jeder kann per App den Vogelzug nachverfolgen

Auch Bürger können dies sehen, mithilfe der App Animal Tracker. Mit Bildern, die sie über diese App ans Ornithologische Institut schicken, geben sie Hinweise über den Zustand der Ente. Mit den Sendern gebe es detailliertere Einblicke in das Bewegungsverhalten der Vögel, so die Forscher. Früher waren diese auf Helfer angewiesen, die den Standort eines beringten Vogels meldeten.

Harald Jacoby vom Vorstand der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee begrüßt die Forschung über das Verhalten der Vögel. Sie sei beispielsweise wichtig, um die notwendige Größe von Schutzgebieten einschätzen zu können. In den Anfangszeiten des Einsatzes der Sender habe es Debatten um das Gewicht und die Größe gegeben. Inzwischen sei die Technik fortgeschritten und immer kleiner und leichter geworden. Die Erkenntnisse der Wissenschaft dienten auch dem Vogelschutz.