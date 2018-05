Konstanz Enge an Konstanzer Schulen: Die ersten Ablehnungen sind bereits verschickt

Die Kinder arbeiteten noch für einen Platz im Kunstzug des Humboldt-Gymnasiums, da lag die Post schon im Briefkasten: Familien aus Wollmatingen haben in diesem Jahr das Nachsehen. Und nicht ausgeschlossen ist, dass Kinder aus der Schweiz mehr Glück haben.

Das Kind war auf dem Weg zu einer kleinen Prüfung am Humboldt-Gymnasium, da lag die Ablehnung schon im Briefkasten der Eltern: An dem Gymnasium mit der derzeit stärksten Nachfrage der Stadt gebe es leider keinen Platz. Dennoch machten sich gleich mehrere Kinder aus Wollmatingen auf in die Stadt – gerne hätten sie den beliebten Kunstzug am Humboldt besucht und sollten dafür ihr Können und ihre Eignung auf spielerische Art unter Beweis stellen. Doch über ihr Schicksal war längst entschieden. Mehrere betroffene Familien aus Wollmatingen bestätigen, dass sie die Ablehnungen schon vor dem von Stadt und Regierungspräsidium genannten Termin in der Post hatten. Dafür, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt, haben sie Verständnis. Auch, dass es nun ausgerechnet ihre Kinder getroffen hat, können sie sogar akzeptieren. "Aber gut gelaufen ist das nicht", erklären sie und nennen das Vorgehen "unpädagogisch".

Warum kamen die Ablehnungs-Briefe schon so früh?

Die Stadtverwaltung als Schulträger zeigt sich über den Vorgang erstaunt. Auf Anfrage bestätigt das Schulamt, dass eigentlich für die Woche ab 7. Mai die abschließenden Beratungen mit dem Regierungspräsidium vorgesehen gewesen seien. Wörtlich heißt es in einer Stellungnahme, die der SÜDKURIER zu den zeitlichen Abläufen erbeten hatte: "Warum Aufnahme- und Ablehnungsbescheide weitaus früher versandt wurden bzw. angeblich vor einer Überprüfung für den Kunstzug am Humboldt, ist der Stadtverwaltung nicht bekannt." Jürgen Kaz, der Schulleiter des Humboldt-Gymnasiums, war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Wegen der großen Nachfrage: 150 Fünftklässler starten am Humboldt

Klar scheint auf jeden Fall, dass das Humboldt für die neuen Schüler fünf Parallelklassen einrichten und damit die große Mehrzahl der angemeldeten Kinder annehmen kann. Das geht auch aus Unterlagen hervor, die der Bildungs- und Sportausschuss am Donnerstag (ab 16 Uhr, Ratssaal) diskutiert. Sie bestätigen die vorläufigen Anmeldezahlen, die der SÜDKURIER vor einer Woche vom Regierungspräsidium erhalten und dann veröffentlicht hatte. In der Vorlage an die Politik heißt es, die Entscheidung für die Fünfzügigkeit sei nach einigen Jahren mit vergleichsweise vielen Ablehnungen "in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium" erfolgt. Deshalb müssten "nur" 14 Kinder abgewiesen werden.

Wie viele Schweizer Kinder angemeldet wurden, ist weiter unklar

Unklar bleibt allerdings, ob Kinder aus Wollmatingen nicht aufs Humboldt gehen können, Schüler aus der Schweiz dagegen schon. In einer Tabelle, die die Stadtverwaltung zusammengestellt hat, heißt es, an allen Gymnasien zusammen seien null Kinder mit Wohnsitz in der Schweiz angemeldet. Für die einzelnen Schulen dagegen sind keine Zahlen veröffentlicht worden, obwohl viele Eltern von konkreten Anmeldungen aus der Schweiz wissen. Die Null ergebe sich aus der "Berechnungsformel", erklärt das Amt für Bildung und Sport, denn von den einzelnen Schulen hätten zunächst keine Informationen zum Spezialthema Schweiz vorgelegen. Auch das Regierungspräsidium hatte bereits in der Vorwoche mitgeteilt, zu den Schweizer Anmeldungen keine Daten zu haben.

An der Geschwister-Scholl-Schule könnten die Klassen klein werden

Die Viertklässler, die von der Grundschule Wollmatingen kommen und am Humboldt nicht aufgenommen werden, könnten nun das Gymnasium an der Geschwister-Scholl-Schule besuchen. Mit zunächst 52 Anmeldungen würden dort zwei fünfte Klassen gebildet; sollten sich aber viele von der Schülerlenkung betroffene Familien für den Wechsel an die GSS entscheiden, könnten es auch drei relativ kleine Klassen werden. Die endgültige Zahl, wie viele Züge es an welchem Gymnasium gibt, wird erst in einigen Wochen feststehen, zumal sowohl Stadt als auch Regierungspräsidium ausdrücklich erklären, bisher gebe es nur vorläufige Zahlen, die sich zum Beispiel durch Zu- und Wegzüge noch erheblich ändern könne.

Gemeinschaftsschule ist längst am Anschlag

Fest steht dagegen, dass die Gemeinschaftsschule in der fünften Klasse mit genau sechs Zügen ins neue Schuljahr startet. Zwar gebe es Anmeldungen für sieben Parallelklassen, bestätigt die Stadtverwaltung in ihrer Übersichtstabelle. Doch werde es dort "erstmalig Lenkungsmaßnahmen geben müssen, weil die Aufnahme einer Siebenzügigkeit schon räumlich nicht möglich und damit die Aufnahmekapazität der Schule erschöpft ist", wie es in der Vorlagen für den Ratsausschuss heißt. Keine Chancen haben demnach Kinder aus den Gemeinden Reichenau und Allensbach, sofern sie nicht schon ein Geschwisterkind auf der Gemeinschaftsschule haben. Ob sich diese Familien aber für die nicht voll ausgelastete Gemeinschaftsschule in Radolfzell oder eine andere Schulart in Konstanz entscheiden, sei noch offen.

Für die Wollmatinger Eltern und auch viele ihrer Kinder mit Hoffnung auf einen Platz am Humboldt ist zunächst aber der Frust erst einmal groß. Natürlich, sagen sie, werden sie auch an einer anderen Schule glücklich werden. Aber ein bisschen transparenter hätten sie sich das Verfahren schon gewünscht.

Wie es mit den Schweizer Schülern in Konstanz läuft

An den Konstanzer Schulen lernen zahlreiche Jungen und Mädchen, deren Familien in der Schweiz leben. Das sorgt immer wieder für Diskussionen.