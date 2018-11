Mehr als 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. In Sportvereinen oder Pflegeheimen, im Zivilschutz oder der Flüchtlingshilfe – das bürgerschaftliche Engagement ist immens wichtig für die Gesellschaft. Was viele von ihnen nicht wissen: Vor drei Jahren wurde in Konstanz der Bundesverband der Vereine und des Ehrenamtes (BVVE) gegründet, der sich die Unterstützung genau dieser freiwilligen Helfer auf die Fahnen geschrieben hat.

Vereine und das Ehrenamt zu fördern, zu entwickeln und zukunftsfähig zu gestalten, das sind die Ziele des BVVE – spartenübergreifend in Sport, Kunst, Kultur, Freizeit und Sozialem. Der BVVE fördert mit seinen Projekten und Bildungsmaßnahmen die Vereine bezüglich Vernetzung, Kommunikation, Organisation, Weiterbildung und Lehre sowie der wirtschaftlichen Unterstützung und des Sponsorings.

Das Thema Datenschutz steht ganz weit oben

In diesem Kontext stehen Schulungen zum Thema „Datenschutz im Verein“ im gesamten Bundesgebiet sowie die Thematik der Nachfolge im Verein an oberster Stelle. „Diese Themen und das Gewinnen neuer Ehrenamtlicher haben alle Vereine gemeinsam, wenn sie zukunftsfähig bleiben wollen“, sagt Präsident und Mitgründer Hans-Jürgen Schwarz.

Hans-Jürgen Schwarz, Präsident des Bundesverbandes der Vereine und des Ehrenamtes (BVVE). | Bild: privat

Seinen Sitz hat der Verband in Konstanz, da der Pforzheimer Schwarz schon immer eine enge Beziehung zum Bodensee hat, aber auch, weil der BVVE-Präsident die Stadt als eine „der innovativsten bei der Unterstützung des Ehrenamtes“ lobt. Die Vorträge seien für hiesige Vereine kostenlos, „da sie von uns und der Stadt subventioniert werden“, wie Schwarz erklärt.

Ein Gönner stellt dem Verein Räumlichkeiten am Seerhein zur Verfügung, zudem werden die Ehrenamtsförderer von Martin Schröpel unterstützt, dem Beauftragten für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement.

Wie profitieren Vereine und Ehrenamtliche?

„Laut der Stadt haben wir schon 700 Vereine geschult bei 15 Veranstaltungen im gesamten Landkreis“, sagt Hans-Jürgen Schwarz. Nach den ersten Schulungen wurden in einem zweiten Schritt ab Februar 2018 Tagesseminare angeboten. „Aktuelles Highlight“, so Schwarz, ist seit diesem Sommer die Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten. Die fünftägige Veranstaltung mit Abschlussprüfung hat Susanne Röver von der HSG Konstanz bereits absolviert.

„Hans-Jürgen und Caroline Schwarz schaffen es, das eher trockene Datenschutz-Thema in ihren Schulungen interessant zu vermitteln“, sagt sie. „Ich habe ganz klar erkannt, dass wir Vereine nicht die Hürden, sondern die Chancen der DSGVO erkennen müssen. Durch sie ergeben sich Möglichkeiten, um Strukturen zu etablieren und eine effizientere Zusammenarbeit intern und extern zu ermöglichen. Diese Chancen müssen wir unbedingt nutzen, um uns für die Zukunft aufzustellen“, fährt Röver fort.

Verband engagiert sich "von Küste zu Küste"

Durch das Thema Datenschutz „können wir uns Vereinen öffnen und sie lernen uns kennen“, sagt Hans-Jürgen Schwarz, der so neue Themen ansprechen kann, etwa: „Wie kann ich einen Verein moderner machen, nachfolgefähig?“ Der Präsident sieht seinen BVVE als „Lobbyist für die Vereine. Wir sammeln Wünsche und tragen sie an die entsprechenden Stellen in der Politik weiter, um den Vereinen Wege zu ebnen.“

Mittlerweile bildet der BVVE bundesweit Ehrenamtliche fort. Rund 7000 Vorstände und Ehrenamtliche wurden in den vergangenen zehn Monaten so aktiviert. „Quasi von Küste zu Küste“, sagt Präsident Schwarz schmunzelnd, „vom Bodensee bis zur Nordsee.“

