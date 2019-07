Raucherecken führen ein tristes Schattendasein. Bis vor wenigen Jahren waren sie noch ebenso obligatorisch wie stark besucht: vor Firmengebäuden, Krankenhäusern, in Zügen oder wenigstens am Bahngleis, selbst in Uni-Gebäuden oder auf Schulhöfen. Vorbei ist es mit den dampfenden Bereichen des täglichen Lebens, der Ruf ist dahin. Wen wundert‘s, bei den für die eigene Gesundheit (Krebsrisiko und Unfruchtbarkeit), die Schönheit (schlechte Haut und gelbe Zähne) und das Klima (Müll und giftige Kippen) miserablen Stängel? Gut, dass sie nicht mehr cool oder modern sind – sondern immer mehr als überflüssiger Quatsch wahrgenommen werden. Ohne Rauch geht‘s eben auch. Um das zu wissen, braucht es nicht einmal die fragwürdig gestalteten Aufkleber einer großen Kampagne zur Entwöhnung aus den 90er-Jahren.

Nur mit geht es dagegen beim sozialen Kitt. Doch der hat doch beträchtlich gelitten, seit Raucher und mit ihnen ihre Eckchen in Verruf geraten sind, sie inzwischen selbst vor Bars und Restaurants zum Solitär geworden sind. Man kannte sich, man traf sich, im Dunst vereint. Mal eben kurz Plaudern: Was auf der Toilette oder dem Fahrstuhl undenkbar ist, wird in einiger Zeit wohl bald nicht einmal mehr in den streng geregelten, gelb oder weiß umrandeten Nischen zu sehen sein. Ersatz muss also her, möglichst zeitgemäß, klimafreundlich und gesundheitsfördernd. Es scheiden demnach aus: Pommes-Zone (zu viel Fett und Salz), Kaffee-Eckchen (Wegwerf-Becher), Chillout-Lounge (unproduktiv). Anders sieht das bei der Radlerecke aus. In Konstanz hat man jetzt vorgelegt und beim Übergang von der Marktstätte zum Bahnhof die Bürger per auffälliger Markierung darauf hingewiesen: Hier darf sich austauschen, wer auf zwei Rädern und ohne Benzinmotor unterwegs ist. Fehlen nur noch: Bürger – oder wenigstens ihre Fahrräder.