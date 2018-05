Konstanz Empörung über Einsatz von Schülern an Schultagen: Stadt will künftig darauf verzichten

Empörung über Einsatz von Schülern an Schultagen: Stadt will künftig darauf verzichten

Nach der heftigen Kritik an der Einsatzzeit von Verkehrskadetten an Spitzentagen in Konstanz, hat nun die Stadtverwaltung reagiert. Man will in Zukunft keine Anträge auf Freistellung von Schülern mehr stellen.

Die Reaktionen waren so erwartbar wie der Stau in der Bodanstraße an einem sommerlichen Brückentag. Die Tatsache, dass jugendliche Verkehrskadetten an eigentlich schulpflichtigen Brückentagen vom Unterricht freigestellt werden, sorgt für heftige Kritik an der Stadtverwaltung. Diese reagiert nun. Sie will künftig auf Anträge zur Freistellung vom Schulunterricht verzichten. Schließlich steht bereits der nächste, eigentlich schulpflichtige Brückentag am 11. Mai an.

Am vergangenen Brückentag waren acht Schüler, die sie als Verkehrskadetten engagieren, auf Antrag der Stadt vom Unterricht freigestellt worden, um den Verkehr in der Innenstadt zu regeln; darunter ein Zehntklässler der Theodor-Heuss-Realschule und Neuntklässler des Ellenrieder Gymnasiums. Die Anträge wurden von den jeweiligen Rektoren geprüft. Auf der Gemeinschaftsschule, antwortet Leiterin Elke Großkreutz gestern auf Anfrage, seien ihres Wissens nach keine Verkehrskadetten. "Bei mir ging auf jeden Fall keine Anfrage ein."

Unverständnis gegenüber der Aktion

Freigestellt, so Großkreutz, würden Schüler grundsätzlich nur in begründeten Fällen, zum Beispiel für einen Sportlehrgang, für Teilnahmen am Wettbewerb „Jugend forscht“, für Vorbereitungswochenenden für die Firmung oder einen Schüleraustausch sowie für die Teilnahme an der Markusprozession auf der Reichenau. Aber auch Fasnacht-Aktive im Narrenverein würden in begründeten Fällen freigestellt. Dass schulpflichtige Jugendliche aber für die Verkehrsregelung rund um die Einkaufszone nicht am Unterricht teilnehmen, sorgte bei vielen für Unverständnis. "Anstatt zusätzlich feste und ordentlich bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, werden Schüler in den Abgasgestank mit Feinstaub gestellt und vom Unterricht abgezogen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen", schreibt ein Nutzer auf SÜDKURIER Online.

Auf die Frage, wie der Einsatz der schulpflichtigen Verkehrskadetten in der Vergangenheit an Brückentagen geregelt wurde, antwortet die städtische Pressestelle gestern: "In der Vergangenheit sind in der Regel Brückentage durch bewegliche Ferientage oder pädagogische Tage überbrückt worden, sodass eine Freistellung nicht erforderlich war."

Auch Kritik an den Schulen

Unterdessen gibt es nicht nur Kritik an der Stadtverwaltung, sondern auch an den Schulen, die über die Genehmigung der Anträge entscheiden. So fragt ein Nutzer: "Was sind das für Pädagogen, die ihren Bildungsauftrag zugunsten einer verfehlten städtischen Verkehrspolitik hintanstellen und sich auf diese Weise zu Handlangern derer machen, die uns Bürgern das Leben in unserer einst so lebenswerten Stadt mehr und mehr vergällen".

Verkehrskadetten

Die Verkehrskadetten Konstanz-Hegau sind eine Jugendorganisation der Kreisverkehrswacht Hegau, die sich 2012 gegründet hat. Derzeit sind in dem Verein rund 50 Mitglieder aktiv, die für ihre ehrenamtlichen Einsätze eine Aufwandsentschädigung erhalten. Sie regeln nicht nur den Verkehr an Spitzentagen, sondern auch bei größeren Events wie dem Nachtflohmarkt und informieren über ihre Facebook-Seite über die aktuelle Verkehrslage: www.facebook.com/verkehrsinfo