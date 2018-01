Eltern zeigen geringes Interesse an Ganztagsschule in Konstanz - dennoch ist der Ausbau geplant

Wenn Mama und Papa arbeiten und Oma und Opa weit weg wohnen, kann der Schulbeginn zum Problem werden: Wer kümmert sich dann jeden Nachmittag um das Kind? Eltern im Kreis Konstanz setzen dabei lieber auf flexible Betreuungsangebote.

Wenn Mama und Papa arbeiten und Oma und Opa weit weg wohnen, kann der Schulbeginn zum Problem werden: Wer kümmert sich am Nachmittag um das Kind? Während es seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz gibt, hängt die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen vor allem vom Wohnort und dem dortigen Angebot ab. Anders ist es noch bei der Schülerbetreuung. Doch wie ist überhaupt der weitere Bedarf nach Ganztagesbetreuung für Schulkinder in Konstanz und auf dem Bodanrück?

Eine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Nese Erikli an das Kultusministerium zeigt: Die Eltern scheinen zumindest nach Einschätzung des Staatlichen Schulamts mit dem bestehenden Angebot zufrieden zu sein. Der Ganztagsunterricht findet in Konstanz und Radolfzell bislang keine breite Zustimmung. Das kann allerdings auch daran liegen, dass den Eltern die Betreuungszeiten der Ganztagsschule zu kurz sind – oder sie in den Ferien in der Regel nach Alternativen suchen müssen. Andere Eltern fürchten, dass ihr Kind so nicht mehr genügend Zeit für Aktivitäten außerhalb der Schule hat. Eine Schule zählt als Ganztagsschule, wenn sie an mindestens drei Tagen in der Woche sieben Stunden geöffnet hat, ein Mittagessen anbietet, sowie Betreuungs- und Bildungsangebote vorhält.

Fördervereine stemmen Angebote

Nachgefragt waren im Schuljahr 2016/2017 allerdings im Gegensatz zur Ganztagsschule in Konstanz vor allem flexible Betreuungsangebote, die durch das Land bezuschusst werden – wie beispielsweise die flexible Nachmittagsbetreuung von frühestens 12 Uhr bis spätestens 17.30 Uhr sowie die Verlässliche Grundschule, bei der die Kinder am Vormittag bis zu sechs Stunden, zum Beispiel von 7 bis 13 Uhr, betreut werden. Organisiert werden die Betreuungsabgebote häufig von Fördervereinen.

"Das ist einerseits erfreulich, zeigt es doch wieder einmal, wie groß das zivilgesellschaftliche Engagement in der Region ist", kommentierte Nese Erikli die Antwort auf ihre Anfrage in Stuttgart. "Andererseits darf das Ministerium nicht die Verantwortung für das Betreuungsangebot allein auf die Schultern der Fördervereine verteilen", so Erikli. Sie wolle daher im kommenden Jahre mit Betroffenen und Verantwortlichen ins Gespräch kommen, um sich zu versichern, wie zufrieden man vor Ort in den Schulen mit den Betreuungsangeboten sei.

Kultusministerium will Ganztagsschule ausbauen

Unterdessen will die Landesregierung das Konzept Ganztagsschule ausbauen. Wie aus der Antwort des Kultusministeriums hervorgeht, soll die landesweite Weiterentwicklung der Ganztagsschule das Angebot attraktiver machen. "Dabei gilt es, qualitative Aspekte ebenso wie berechtigte Elternwünsche nach mehr Flexibilität gleichermaßen zu berücksichtigen."

Ein wichtiger Punkt im pädagogischen Konzept soll die Rhythmisierung bleiben, die den Tag in der Schule in unterschiedliche Phasen gliedert und "über Phasen der Anspannung und Entspannung ein Gesamtkonzept bietet", schreibt Kultusministerin Susanne Eisenmann in ihrer Antwort an Erikli.

Die Opposition im Landtag sieht diese Rhythmisierung kritisch. Sie fordert, dass sich Eltern nicht für oder gegen eine Ganztagsschule entscheiden müssen, sondern das Angebot auch nur in Teilen beanspruchen können, was aktuell nicht möglich ist. Kommunale flexible Betreuungsangebote und die Ganztagsschule, so Eisenmann weiter, dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. "Es kommt darauf an, ob seitens der Eltern ein ganzheitliches pädaogisches Lernangebot oder ein flexibles und den persönlichen Bedarfen angepasstes Betreuungsangebot gewünscht ist."