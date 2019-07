Konstanz vor 2 Stunden

Eisschlacht mit Folgen: Der Kunde eines Tankstellen-Shops in Konstanz wirft mit Speiseeis und verletzt den Verkäufer

Ein Konflikt in einer Tankstelle am vergangenen Samstag endet für einen Angestellten mit einer Platzwunde. Ein Kunde schleuderte dem Mann Speiseeis an den Kopf. Wie es dazu kam, erfahren Sie hier.