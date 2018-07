Konstanz – Stille in der Spiegelhalle: 29 junge Menschen stehen regungslos auf der Bühne. Kein Wort, kein Geräusch, nur absolute, schwer auszuhaltende Stille herrscht im Theater. Leise schlurfend zieht sich die Gruppe zurück. Ein einzelner rennt gegen eine unsichtbare Mauer, immer wieder. Nach und nach tun es ihm die anderen gleich – auf andere Weise. Sie verausgaben sich im Irrsinn des Alltags, bis sie atemlos zu Boden gehen. Dies ist nur eine Szene aus der Eigenproduktion "Warten auf die Stille" des Tanzclubs des Jungen Theaters Konstanz, das am Donnerstag, 13. Juli, in der Spiegelhalle Premiere hat. Die Jugendlichen verstehen es, schauspielerisch, tänzerisch, musikalisch und gesanglich den Stress, Leistungsdruck und Konkurrenzkampf sowie die Auswirkungen zu vermitteln.

Getrieben vom Drang nach Perfektion

Volle Terminkalender, der Drang nach Perfektion, das Gefühl, funktionieren zu müssen, kennen die jugendlichen Darsteller. Sie verstehen es, diese Thematik spannungsgeladen in Szene zu setzen. Dabei wollten sie anfangs ein ganz anderes Thema aufgreifen, berichtet Tanja Jäckel, Leiterin des Tanztheaterclubs. "Wir wollten eigentlich etwas zum Spielzeitmotto Glauben machen", haben dann überlegt, die globale Verantwortung in den Fokus zu rücken. Das brachte bei der Themenfindung die entscheidende Wendung. Globale Verantwortung: Wie soll man das auch noch obendrauf legen?", meint David, einer der Mitwirkenden. Das tägliche Päckchen ist groß und schwer genug.

In Instagram-Welten lebt man den schönen Schein

"Der Leistungsdruck ist normal. Das ist man gewohnt, denn ohne Druck kommst du nicht weiter. Man steht in einem Wettkampf", meint Hanna und Sophia ergänzt: "Allgemein herrscht ein zu großer Druck. Man hat das Gefühl, man muss funktionieren – in jeder Lebenslage." Dabei kommt sie auf die sozialen Medien zu sprechen, die ebenfalls Druck erzeugen, mittels farbenfroher Bilder. Die Menschen präsentierten sich und ihr Leben so schön. "Bei denen stimmt das Leben und man fragt sich: Warum ist das bei mir nicht so", beschreibt Sophia. Im Beruf, in der Schule, in der Freizeit herrsche dieser Druck; es fehle Ruhe und die Gelegenheit, Zeit mit sich selbst zu verbringen.

Choreographien aus allen Tanzstilen setzen Thematik um

"Es ist eine Gratwanderung. Wir haben das Thema in unserer Inszenierung überzogen. Es gibt Brüche und es geht über in totale Ehrlichkeit", beschreibt Regisseurin Tanja Jäckel. Die Brüche – von der Hektik übergangslos in Stille – werden auch in den Tanzsequenzen umgesetzt. "Wir arbeiten mit krassen Gegensätzen", stellt Ingrid Blomeier-Wittig, die mit Marvin Paulo-Muhongo für die Choreographie verantwortlich ist, fest. "Crash – soft", Live-Musik und Konserve, Musik verschiedener Stilrichtung betonten die Gegensätze, so Blomeier-Wittig, die in den Choreographien Contemporary und Modern Dance, Hip Hop, Afro und Parkour-Elemente einbaut. "Es ist ein Stück, das sich echt anfühlt", sagt sie. Warum? "Die Jugendlichen finden sich in dem Stück oft selber wieder", so Marvin Paulo-Muhongo. Diese Generation sei noch mehr unter Stress, findet Ingrid Blomeier-Wittig. Ein Leben ohne Smartphone, Instagram und Co. sei für sie undenkbar. "Ich bin fast erschrocken, wie viel die machen, und das mit einer Selbstverständlichkeit, ohne erschöpft zu wirken", sagt die Choreographin. Sie selbst betreibt zum Ausgleich Yoga. Sie weiß, dass es den meisten anfangs am schwersten falle, nur still zu liegen. "Stille muss man lernen", sagt sie, und in diesen Momenten müssen wohl manche auch lernen, sich selbst auszuhalten.

Der Tanzclub Der Tanzclub ist eine Kooperation des Jungen Theaters Konstanz mit dem Jugendzentrum. Die Premiere von "Warten auf die Stille" findet am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr in der Spiegelhalle in der Hafenstraße statt. Weitere Aufführungen: Samstag, 14. Juli, Montag, 16. Juli, und Freitag, 20. Juli, jeweils um 20 Uhr. Informationen unter: www.theaterkonstanz.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein