vor 2 Stunden sk Konstanz Eingeschlossen, eingeschlafen, angerufen: Ein 19-Jähriger ruft morgens von der Toilette eines Lokals aus die Feuerwehr per Brandalarm

Am frühen Mittwochmorgen hat ein 19-jähriger sich nicht mehr anders aus seiner misslichen Lage zu helfen gewusst als die Feuerwehr zu rufen. Er war in der Toilette einer Gaststätte in Konstanz eingeschlafen, berichtet die Polizei.