Konstanz Eine verstorbene Eggerin tut mit ihrer Stiftung Gutes für Allmansdorfer Kinder  obwohl sie selbst keine hatte

Die Stiftung der 2009 verstorbenen Maria Marta Weißhaar aus Egg spendet zum zweiten Mal 15.000 Euro an den Kindergarten St. Georg und die Grundschule Allmannsdorf. Ein Verwandter erklärt, wieso Weißhaar den Wunsch hatte, Kinder zu unterstützen.

Maria Marta Weißhaar aus Egg sorgt mit ihrem Nachlass für dauerhafte Unterstützung des Kindergartens St. Georg und der Grundschule Allmannsdorf. Zum zweiten Mal haben diese beiden Einrichtungen jeweils 15.000 Euro aus der von ihr initiierten und nach ihr benannten Stiftung bekommen.

Jetzt wollen beide mit dem Geld neue Spielmöglichkeiten im Freien für die Kinder schaffen. Der Kindergarten denkt an einen Spielbereich mit Wasser, die Schule an eine Kletterlandschaft, die sich stetig erweitern lässt. Denn beide Einrichtungen können darauf hoffen, dass künftig jährlich in dieser Größenordnung eine Spende an sie geht.

Wer ist Maria Marta Weißhaar?

Die kinderlose, im Jahr 2009 im Alter von 70 Jahren verstorbene Maria Marta Weißhaar hat mit ihrem letzten Willen die Einrichtung einer Stiftung verfügt. In diese wurden vor allem ihre beiden Wohnhäuser eingebracht.

Von den Mieterlösen werden erst einmal Rücklagen für Instandhaltung und Renovierung der Immobilien gebildet, von den Restbeträgen profitieren die Schule und der Kindergarten in Allmannsdorf. Die Maria-Marta-Weißhaar-Stiftung wurde der von der Volksbank gegründeten Bürgerstiftung Westlicher Bodensee angegliedert, um den Verwaltungsaufwand in Grenzen zu halten.

Nachdem in ersten Schritten die Häuser grundsaniert und alle Formalien auf den Weg gebracht worden waren, wirft die Stiftung nun im zweiten Jahr in Folge jeweils 15.000 Euro für den Kindergarten und die Schule in Allmannsdorf ab. Die Grundschule hat den ersten Spendenbetrag gespart, um zusammen mit der neuen Gabe, eine moderne Kletteranlage im Hof finanzieren zu können. Der Kindergarten hatte sich aus der ersten Zuwendung eine neue Garderobe und einen Unterstand für Dreiräder und Holzpferde bauen lassen.

Das Beispiel soll Schule machen

Roger Winter, Vorstandsmitglied der Volksbank Konstanz, hofft, dass das Beispiel von Maria Marta Weißhaar Schule macht. Bürger könnten über eine Stiftung dauerhaft Gutes tun, so wie Maria Marta Weißhaar mit ihren Häusern. Nach Angaben des Verwalters und Verwandten Rudolf Weißhaar handle es sich um ganz normale Mietobjekte für Familien, nur dass die Gewinne eben nicht in private Taschen wandern, sondern zum Wohle der Kinder in Allmannsdorf eingesetzt werden.

Maria Marta Weißhaar ist nach Angaben von Rudolf Weißhaar in Egg geboren und in der Landwirtschaft aufgewachsen. Erst im höheren Alter sei es ihr gelungen, die Häuser zu bauen. Den ersten Grundstock dazu habe sie sich vom Mund absparen müssen. Die Eggerin habe christlich und bescheiden, aber eingebunden ins Gemeinwesen gelebt.

Weil sie selbst keine Kinder hatte, sei es ihr Wunsch gewesen, den Kindern in Allmannsdorf über ihren Nachlass dauerhaft Gutes zu tun. Solche privaten Initiativen über eine Stiftung sind gar nicht so selten: Rund zwei Drittel der Stifter in Deutschland sind Privatpersonen. In Konstanz gibt es beispielsweise die Ines-und-Elly-Dahm-Stiftung, die Frauen in finanziellen Notlagen unterstützt. Die bedeutendste Bürgerstiftung in Konstanzer ist die Spitalstiftung, deren Geschichte bis ins Mittelalter zurück reicht.

Warum eine Stiftung?

Über eine Stiftung ist es möglich, sich langfristig für einen gemeinnützigen Zweck zu engagieren. Das in eine Stiftung eingebrachte Vermögen muss als Grundkapital erhalten bleiben. Die Überschüsse, die daraus erwirtschaftet werden, kommen einem gemeinnützigen Zweck zugute. Im Falle der Maria-Marta-Weißhaar-Stiftung werden Überschüsse vor allem aus Mieteinnahmen erwirtschaftet. Die Immobilien gehören zum Stiftungsvermögen, und sind der privaten Spekulation entzogen.