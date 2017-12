Konstanz-Litzelstetten Eine neue Blitzersäule hat 240 Autos in fünf Tagen geblitzt - jetzt wurde sie zerstört

Eine neue Blitzersäule hat 240 Autos in fünf Tagen geblitzt - jetzt wurde sie zerstört

Konstanz' "erfolgreichste" Blitzeranlage in Litzelstetten soll diese Woche repariert werden. Der Vandalismus vom Wochenende verursachte einen Schaden im fünfstelligen Bereich.

Keine zwei Wochen war der Blitzer im Ortseingang im Einsatz – und schon wurde er demoliert. "Da war jemand gründlich", ärgert sich Frank Conze vom Bürgeramt. Unbekannte schlugen in der Nacht auf Sonntag die vier Panzerglasscheiben so massiv ein, dass sie komplett erneuert werden müssen. "Wir können noch nicht genau abschätzen, wie hoch der Schaden sein wird", erklärt Frank Conze, "aber wir blicken garantiert auf einen fünfstelligen Bereich."

Eine Blitzersäule kostet inklusive Strom, Fundament oder Datenübermittlung rund 30.000 Euro. Dazu kommen noch Kamera und Blitzer, wodurch der Gesamtpreis auf rund 90.000 anwächst. "Wir reden hier nicht von einem Kavaliersdelikt", sagt Klaus Frommer, Leiter der Ortsverwaltung Litzelstetten.

Neue Säule machte sich für die Stadt bezahlt

Die Blitzersäule in Litzelstetten war die erfolgreichste der sechs neuen Anlagen in Konstanz – wenn man hier von Erfolg sprechen kann. "Alleine in den ersten fünf Tagen hatten wir 230 Verstöße zu verzeichnen", erzählt Frank Conze. Neuere Daten sind noch nicht bekannt.

Da Litzelstetten nicht mit Glasfaser versorgt ist, muss die Säule einmal pro Woche von einem Mitarbeiter angefahren und die Daten mit einem Stick übertragen werden. "Wir gehen aber davon aus, dass wir dort 100 bis 200 Verstöße pro Woche registrieren können." Der bis dato schnellste Fahrzeugführer war mit 66 statt der erlaubten 40 Stundenkilometer unterwegs.

Anzeige gegen Unbekannt

Der Hersteller der Blitzersäulen wurde benachrichtigt. Frank Conze hofft, dass die Säule noch in dieser Woche ersetzt werden kann. "Wir müssen uns überlegen, wie wir aus technischer und logistischer Sicht auf diese Art des Vandalismus einstellen." An dem Gerücht, nach dem solche Anlagen mit einer Videoüberwachungskamera ausgerüstet sind, ist nichts dran. "Da werden nur Bilder gemacht, keine Videos", so Klaus Frommer. Die Stadt Konstanz hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Polizei und Stadt hoffen, dass Anwohner irgendetwas bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz melden: 07531/995-0