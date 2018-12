Wovor wurde per Snapchat und Facebook gewarnt?

Die Botschaft war deutlich, wenn auch grammatikalisch holprig: „An alle Leute die Landkreis Konstanz wohnen (...) nur zu eurer Sicherheit es ist ein Mann unterwegs der war Straßburg auf den Weihnachtsmarkt und hat Leute getötet und ist hier Landkreis Konstanz“, heißt es in dem Snapchat-Post, den viele Jugendliche an Schulen miteinander teilten.

Der Post warnte außerdem davor, an diesem Tag auf die Straße zu gehen und sich in Gefahr zu begeben. Eltern berichten, dass ihre Kinder danach verunsichert gewesen seien und Angst gehabt hätten. Auch in der Facebook-Gruppe „Du bist aus Konstanz, wenn...“ kursierten ähnliche Gerüchte.

Wie reagiert die Polizei auf Falschmeldungen in den sozialen Medien?

Am Donnerstagmorgen seien mehrere Anfragen von Bürgern beim Polizeipräsidium Konstanz eingegangen, die eine Whatsapp-Nachricht erhalten hatten und nun verunsichert waren, schreibt eine Pressesprecherin, die beim Polizeipräsidium Konstanz für die Betreuung der sozialen Medien zuständig ist, auf Anfrage des SÜDKURIER. Aus diesem Grund habe sich die Polizei entschieden, auf der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums darüber aufzuklären, um unnötige Panik und Verunsicherung zu vermeiden.

Warum verbreitet sich eine solche Falschmeldung so schnell?

„Für Panikmache gab es keinen Anlass“, sagt die Sprecherin. Bei Terroranschlägen wie in Straßburg befänden sich solche Nachrichten regelmäßig im Umlauf. Problematisch für die Polizei sei, dass dabei Fakten in den Hintergrund gerieten und sich Spekulationen rasend schnell verbreiteten – dies ist vor allem der Dynamik der sozialen Netzwerke geschuldet. Die Motive, eine solche Falschnachricht zu posten, seien unterschiedlich, berichtet die Polizeisprecherin: Manchen gehe es darum, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, andere rängen schlicht um Aufmerksamkeit.

Ist das Erfinden und Verbreiten einer solchen Falschnachricht strafbar?

Dies hänge vom jeweiligen Inhalt des Posts ab. Wenn Persönlichkeitsrechte betroffen seien, könne dies strafrechtlich relevant sein, beispielsweise könne der Urheber wegen übler Nachrede oder Verleumdung belangt werden. Beim Verbreiten von Fake News (Falschnachrichten) ohne Personenbezug seien etwa volksverhetzende Inhalte strafbar, ebenso das Vortäuschen einer Straftat. Ein rechtsfreier Raum sei das Internet nicht, darauf weist die Polizei ausdrücklich hin.

Wie sollten Eltern damit umgehen, wenn ihre Kinder solche Posts erhalten und danach verunsichert sind?

Medienkompetenz sei dabei das Stichwort. Eltern sollten ihren Kindern früh beibringen, Inhalte im Internet zu hinterfragen, empfiehlt die Polizei. Es gebe Leitfäden, an denen sich Eltern orientieren können.

Bei konkreten Inhalten mit Warnungen, wie etwa „Vorsicht: Mann will Kinder ins Auto locken“, könnten allerdings tatsächliche Warnmeldungen der Polizei dahinterstehen. Hier gelte es, sich abzusichern, indem man bei der örtlichen Polizeidienststelle nachfrage oder sich in den lokalen Medien informiere.

Wie erkenne ich, ob eine Nachricht oder Warnung wahr oder falsch ist?

Helfen können dabei folgende Fragen:

Ist die Quelle bekannt und seriös und damit vertrauenswürdig – oder dubios?

Ist die Warnung sprachlich sauber formuliert – oder holprig und fehlerhaft?

Ist der Absender genannt – oder ist die Warnung anonym?

Findet sich die Warnung auch auf anderen Quellen, etwa auf den Seiten der Polizei, des SÜDKURIER, lokaler Radiosender, den Seiten der Stadt oder anderen offiziellen Quellen – oder ist überall dort nichts dergleichen zu lesen?

Je öfter bei diesen vier Fragen der zweite, hintere Teil zutrifft, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Meldung falsch ist.